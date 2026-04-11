Papp Máté Bence a Fideszre fog szavazni április 12-én

Sorsdöntő választás lesz április 12-én. A békepárti, patrióta jobboldal és a háborúpárti baloldal között dönthetnek a magyar emberek. Többen már kifejezték álláspontjukat Orbán Viktor mellett, aki 16 éve vezeti nagyszerűen az országot és most is azon dolgozik, hogy Magyarország ne sodródjon bele a szomszédos háborúba. Papp Máté Bence szeretne továbbra is egy békés, biztonságos országban élni, ezért szavaz majd a mostani kormányra és a miniszterelnök úrra.
Továbbra is a hagyományunkat szeretném őrizni, szabadon táncolni és nem sorkatonának állni. Ezért fogok a béke és biztonság mellett, Orbán Viktorra szavazni április 12-én. Legyél te is ott, és szavazz a Fideszre
– szólította meg rajongóit a tehetséges táncművész.
Tóth Gabi párja már korábban is elárulta, hogy a béke pártján áll, ezért is vett részt a március 15-ei Békemeneten. Akkor az énekesnő úgy nyilatkozott lapunknak, hogy sokan nem látják, milyen világ lesz itt, ha más döntés születne vasárnap. Elmondása szerint azokért az emberekért is menetelt korábban, akik nincsenek tisztában a háború veszélyével.
Vasárnap minden magyar ember sorsa a saját kezében lesz. A tét óriási, mivel az egyik oldalon a béke az üzenet, míg a másikon a háború és az agresszió.
