„Csináljátok utánam!” - A Nagy Ő sztárja, Melinda keményen visszavágott a kommentelőknek

A TV2 népszerű párkereső realityje, A Nagy Ő idén Stohl András kegyeiért zajlik, ám a figyelem középpontjába most egy korábbi kieső, Szabó Melinda áll. A versenyző, aki korábban drámai körülmények között távozott a műsorból, nemrég döbbenetes átalakulásáról számolt be a közösségi oldalain: mindössze 5 hónap alatt közel 70 kilót fogyott. Melinda most reagált azokra a támadásokra, amelyek a hirtelen súlyvesztése és az azzal járó bőrelváltozások miatt érték.

Stohl András kegyeiért küzdött Szabó Melinda A Nagy Ő-ben (Fotó: Mediaworks Archív)

A Nagy Ő egykori reménysége nem hallgat tovább

Melinda bejegyzése villámgyorsan bejárta az internetet, miután több kommentelő is megkérdőjelezte a fogyása utáni fizikai állapotát. Sokan azt feltételezték, hogy a jelentős súlyvesztés után a bőre megnyúlt és csíkos maradt, a sztár ezekután nem maradt adós a válasszal. Sajátos, nyers stílusában vágott vissza a kritikusoknak, hangsúlyozva, hogy két császármetszéses szülés után is irigylésre méltó formában van.

Sokan megkérdőjelezik a fogyásom után, hogy a bőröm lóg és tiszta csíkos, hát nem, csak mondom! Két császármetszéses szülés után tessék... na ezt csináld utánam!

– írta határozottan a fotói mellé, amelyekkel bizonyítani kívánta igazát.

A poszt azonnal valóságos kommentháborút indított el. Míg egyesek gratuláltak kitartásához és lenyűgöző alakjához, mások mélyen megbántva érezték magukat Melinda stílusától. A viták középpontjába nemcsak a látvány, hanem a genetika kérdése is helyet kapott. Többen kiemelték, hogy a bőr rugalmassága nagyban függ az örökölt tényezőktől és az életkortól, így szerintük nem fair másokkal versenyezni ezen a téren.

A melleid között is van árulkodó, ráncos bőr. Picit talán a felső karodon is. Ezt pontosan látja az, aki már utánad (vagy épp jóval előtted) végigcsinálta. Azonban ez nem von le semmit a teljesítményedből, büszke lehetsz magadra. Csak ne akarj versenyezni ilyen téren másokkal, mert mindannyian más-más tulajdonságokat hordozunk a génjeinkben

– olvasható az egyik legnépszerűbb hozzászólásban.

Nagy Ő Melinda hatalmas átalakuláson esett át (Fotó: Facebook/Szabó Melinda)

A genetika és az akarat diadala

A szakértők szerint is fontos megjegyezni, hogy bár az életmód és a sport rengeteget számít, a bőr kollagén- és elasztintartalma egyénenként változik. Melinda azonban úgy érzi, az ő eredményei mögött kőkemény munka áll, és ezt senki nem veheti el tőle. A rajongói közül sokan példaképként tekintenek rá, hiszen megmutatta, hogy édesanyaként is lehet valaki magabiztos és elégedett a testével. A műsor óta Melinda élete pedig nagyot fordult, de a figyelem továbbra is töretlen maradt az irányában. Ez a mostani eset is jól mutatja, hogy a közszereplőknek folyamatosan meg kell küzdeniük a kéretlen véleményekkel, különösen, ha a testképükről van szó. Melinda azonban nem az a típus, aki elrejtőzne a kritikusok elől; ő beleáll a konfliktusokba, és emelt fővel vállalja önmagát, még ha ezzel meg is osztja a közvéleményt.