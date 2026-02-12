Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Lívia, Lídia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Csináljátok utánam!” - A Nagy Ő sztárja, Melinda keményen visszavágott a kommentelőknek

drasztikus átalakulás
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 12. 16:00
a nagy őMelindafogyás
Hatalmas port kavart a közösségi médiában Szabó Melinda legutóbbi bejegyzése, amelyben kendőzetlen őszinteséggel mutatta meg alakját. A Nagy Ő szereplője megelégelte, hogy folyamatosan a külsejét kritizálják, ezért úgy döntött, egyszer és mindenkorra tisztázza a helyzetet a kétkedőkkel.
Bors
A szerző cikkei

A TV2 népszerű párkereső realityje, A Nagy Ő idén Stohl András kegyeiért zajlik, ám a figyelem középpontjába most egy korábbi kieső, Szabó Melinda áll. A versenyző, aki korábban drámai körülmények között távozott a műsorból, nemrég döbbenetes átalakulásáról számolt be a közösségi oldalain: mindössze 5 hónap alatt közel 70 kilót fogyott. Melinda most reagált azokra a támadásokra, amelyek a hirtelen súlyvesztése és az azzal járó bőrelváltozások miatt érték.

A Nagy Ő: Stohl András és Szabó Melinda
Stohl András kegyeiért küzdött Szabó Melinda A Nagy Ő-ben (Fotó: Mediaworks Archív)

A Nagy Ő egykori reménysége nem hallgat tovább

Melinda bejegyzése villámgyorsan bejárta az internetet, miután több kommentelő is megkérdőjelezte a fogyása utáni fizikai állapotát. Sokan azt feltételezték, hogy a jelentős súlyvesztés után a bőre megnyúlt és csíkos maradt, a sztár ezekután nem maradt adós a válasszal. Sajátos, nyers stílusában vágott vissza a kritikusoknak, hangsúlyozva, hogy két császármetszéses szülés után is irigylésre méltó formában van.

Sokan megkérdőjelezik a fogyásom után, hogy a bőröm lóg és tiszta csíkos, hát nem, csak mondom! Két császármetszéses szülés után tessék... na ezt csináld utánam!

 – írta határozottan a fotói mellé, amelyekkel bizonyítani kívánta igazát.

A poszt azonnal valóságos kommentháborút indított el. Míg egyesek gratuláltak kitartásához és lenyűgöző alakjához, mások mélyen megbántva érezték magukat Melinda stílusától. A viták középpontjába nemcsak a látvány, hanem a genetika kérdése is helyet kapott. Többen kiemelték, hogy a bőr rugalmassága nagyban függ az örökölt tényezőktől és az életkortól, így szerintük nem fair másokkal versenyezni ezen a téren.

A melleid között is van árulkodó, ráncos bőr. Picit talán a felső karodon is. Ezt pontosan látja az, aki már utánad (vagy épp jóval előtted) végigcsinálta. Azonban ez nem von le semmit a teljesítményedből, büszke lehetsz magadra. Csak ne akarj versenyezni ilyen téren másokkal, mert mindannyian más-más tulajdonságokat hordozunk a génjeinkben

– olvasható az egyik legnépszerűbb hozzászólásban.

Nagy Ő Melinda régen és most
Nagy Ő Melinda hatalmas átalakuláson esett át (Fotó: Facebook/Szabó Melinda)

A genetika és az akarat diadala

A szakértők szerint is fontos megjegyezni, hogy bár az életmód és a sport rengeteget számít, a bőr kollagén- és elasztintartalma egyénenként változik. Melinda azonban úgy érzi, az ő eredményei mögött kőkemény munka áll, és ezt senki nem veheti el tőle. A rajongói közül sokan példaképként tekintenek rá, hiszen megmutatta, hogy édesanyaként is lehet valaki magabiztos és elégedett a testével. A műsor óta Melinda élete pedig nagyot fordult, de a figyelem továbbra is töretlen maradt az irányában. Ez a mostani eset is jól mutatja, hogy a közszereplőknek folyamatosan meg kell küzdeniük a kéretlen véleményekkel, különösen, ha a testképükről van szó. Melinda azonban nem az a típus, aki elrejtőzne a kritikusok elől; ő beleáll a konfliktusokba, és emelt fővel vállalja önmagát, még ha ezzel meg is osztja a közvéleményt.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu