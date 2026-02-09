Nagy Ő Éva tiszta vizet öntött a pohárba: Így áll a plasztikához

Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
2026. február 09.
Szarka Éva rengeteg támadást kapott, miszerint könnyű úgy jól kinézni, ha minden porcikáját megműtette. A Nagy Ő 47 éves egyedülálló anyukája elárulta, mi a kortalan szépégének a titka.

A Nagy Ő vadonatúj évadának egyik legtöbbet emlegetett szereplője egyértelműen Szarka Éva lett: a 47 éves, egyedülálló édesanya nemcsak személyiségével, hanem megjelenésével is felkavarta a kedélyeket. A műsor adásba kerülése óta a közösségi oldalakon valóságos kommentáradat zúdult rá, sokan találgatni kezdtek, vajon mennyi plasztikai beavatkozás állhat a fiatalos külseje mögött. Éva azonban nemcsak vállalja önmagát, hanem határozottan reagált a találgatásokra a kedvünkért.

Nagy Ő Éva nem tagadja, hogy megcsináltatta a mellét.
A Nagy Ő sztárja tiszta vizet öntött a pohárba (Fotó: TV2)

Nagy Ő Éva reagált a vádakra: Csak a melle nem természetes 

Szarka Éva elmondása szerint tudatosan nem ad energiát a negatív megjegyzéseknek: „A negatívnak nem adunk energiát. Annak nem szabad” – fogalmazott határozottan a Borsnak. A kommentelők egy része azonban nemcsak a műsorban látható viselkedését, hanem a külsejét is górcső alá vette, ami Évát őszintén meglepte: „Én nem gondoltam, hogy az én külsőmmel ennyit kellene foglalkozni” – mondta, hangsúlyozva, hogy büszke arra, ahogy 47 évesen kinéz.

Szarka Éva egyszerűen nem öregszik.
Szarka Éva szinte semmit sem változott 18 év leforgása alatt (Fotó: TV2)

Ennek köszönheti, hogy megőrizte a fiatalságát

A Nagy Ő szereplője nem tagadja, hogy foglalkozik önmagával, nyíltan vállalja, hogy a mellét megcsináltatta, de élesen elhatárolódik a túlzó beavatkozásoktól.

Én nem egy másik arcot akartam csináltatni, hanem a fiatalkori arcomat szerettem volna visszakapni” 

– magyarázta. Éva szerint sokaknál az a probléma, hogy a beavatkozások teljesen megváltoztatják az arc struktúráját, ő viszont a természetesség híve. Elárulta, hogy egy őssejtterápiában vesz részt, amely a szervezet öngyógyító folyamatait aktiválja, és számára nemcsak esztétikai, hanem egészségügyi szempontból is fontos volt.

Édesanyját is meggyógyította az őssejtterápia

A téma különösen személyes számára, hiszen édesanyja állapotán is javulást tapasztalt a kezelés hatására: „A fekvőbeteg anyukámból egy tiszta elméjű, szinte futó öreg néni lett” – mesélte meghatottan. Éva autoimmun pajzsmirigybetegséggel él, mégis úgy érzi, a tudatos odafigyelés és a preventív szemlélet rengeteget számít: „Nem tartok semmilyen diétát, sőt nagyon szeretek enni, csak időben kell kapcsolni” – tette hozzá.

A műsorban mindeközben Stohl András sem rejti véka alá vonzalmát: a közös jelenetekben látványosan rajong Éváért, legutóbb egy közös edzés során szinte le sem vette róla a szemét, különösen a dekoltázsáról. A nézők szerint nem véletlen, hogy a színész ennyire elbűvölve figyeli a nőt, aki bebizonyította: 47 évesen, egyedülálló anyukaként is lehet magabiztos, természetes és lehengerlő – mindenféle „egyenarc” nélkül.

 

