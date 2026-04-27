Aggasztó: továbbra is érkeznek bombafenyegetések Horvátország-szerte

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 27. 10:40
Az eddigiek hamisnak bizonyultak. Minden egyes bejelentést komolyan vesz a rendőrség.

Több zágrábi, spliti és rijekai iskolát ürítettek ki hétfőn pokolgépes fenyegetések miatt, a horvát rendőrség ellenőrzéseket végez az érintett intézményekben - közölték a hatóságok. A fenyegetések Horvátország-szerte már több mint egy hete tartanak, de eddig minden bejelentés hamisnak bizonyult.

Minden egyes bejelentést komolyan vesz a rendőrség. Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

A rendőrség közleménye szerint az oktatási intézmények robbanószerkezetek elhelyezéséről szóló fenyegető üzeneteket kaptak, ezért a hatóságok a helyszínen megkezdték az épületek átvizsgálását a vonatkozó biztonsági protokollnak megfelelően.

Davor Bozinovic belügyminiszter pénteken úgy nyilatkozott: a bombafenyegetések egyfajta hibrid hadviselés részét képezhetik. Hozzátette, hogy a horvát rendőrség több európai ország hatóságaival is együttműködik, mivel a fenyegető üzeneteket feltehetően külföldi szerverekről és domainekről küldték.

A rendőrség hangsúlyozta: minden egyes bejelentést komolyan vesznek, és minden esetben elvégzik a szükséges biztonsági ellenőrzéseket.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
