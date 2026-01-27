Ádám Attila édesapja nem bocsájtott meg Curtisnek és Tóth Gabinak: „Behipnotizálták a rosszindulatúságot az emberekbe”

Ádám Attila karrierje a Megasztár óta robog előre. A balajti fiú kalandos úton került a TV2 tehetségkutatójának élő show-jába, majd végül rajt-cél győzelemmel jutott a döntőbe, ahol csak egy hajszállal maradt le a dobogó legfelső fokáról. A 18 éves énekes édesapja már húsz éve van a szakmában, de ez a szituáció neki is új.

Ádám Attila a Megasztár 2025-ös évadának férfi hangja lett. Sok a rajongó, de akadnak rosszindulatú kommentek is (Fotó: Máté Krisztián)

Ádám Attila édesapját is meglepte ez a hírnév

Ádám Attila édesapja, idősebb Ádám Attila húsz éve tevékenykedik vendéglátós zenészként, fellépéseire az utóbbi időben a fia is gyakran elkísérte. Tavaly azonban gondoltak egy merészet, és beadták az érettségi előtt álló fiú jelentkezését a Megasztárba. Legelőször Curtis szavazott bizalmat Ádám Attilának, ám később elfordult tőle, sőt, a verseny alatt szinte kizárólag negatív kritikákkal illette őt. A helyzet annyira elmérgesedett, hogy a család majdnem kivette a versenyből Attilát. Azóta eltelt néhány hónap, lecsendesedtek az indulatok, de van, ami még nehézséget okoz. Erről beszélt most a Borsnak idősebb Ádám Attila.

Ádám Attila családja hétről hétre a Megasztár stúdiójában szurkolt a fiúnak (Fotó: Szabolcs László/Bors)

„Teljesen őszinte leszek. Ez a hírnév, nehéz nekünk. Ezzel meg kell küzdeni. Folyton cikkeznek a fiúról, ez neki újdonság, sőt, még nekem is, pedig már húsz éve zenélek. Mi eddig csak a romák között, egy bizonyos rétegben voltunk ismerve és elismerve…” – fogalmazott az édesapa, aki ugyan látja, hogy sokan szeretik őket, bőven akadnak negatív kommentek is.

„A Megasztárban Tóth Gabi és Curtis ráaggatott bizonyos jelzőket és kritikákat, ezek a kommentelők 60-70 százalékában megmaradt. Behallucionáltatták az emberekkel a gondolataikat! Behipnotizálták a rosszindulatúságot az emberekbe. Ez máig megvan, nehéz megküzdeni ezzel” – sóhajtott az énekes, utalva a zsűrivel való konfliktusokra.

„De megyünk tovább, azért vagyok, hogy segítsek neki. A húszéves zenei pályám alatt mindig kaptam hideget-meleget, de mindig pozitívan álltam a dolgokhoz. A Megasztár óta küzdünk a hírnévvel, de tudom, hogy elég egy jó slágert, egy jó dalt írni, és jön a siker! Dolgozunk szépen a saját dalokon, fellépéseket szervezünk. Csináljuk a dolgunkat!” – nyugtázta még a nemrég szinglivé vált Ádám Attila édesapja.

@borsonline Ádám Attila édesapja megszólalt a fiáról Szombat este volt a Megasztár 3. élő adása, ahonnan ezúttal Herceg Erika egyik versenyzője esett ki. Ádám Attilának is rezgett a léc de végül továbbjutott a következő adásba. A Bors az édesapját kérdezte arról, hogy mit érzett amikor kritikát kapott a fia! #bors #ádámattila #megasztár #curtis #kritika ♬ eredeti hang – Bors - Bors