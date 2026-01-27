Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-1°C Székesfehérvár

Angelika névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ádám Attila édesapja nem bocsájtott meg Curtisnek és Tóth Gabinak: „Behipnotizálták a rosszindulatúságot az emberekbe”

Megasztár
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 27. 20:00
Ádám AttilaA Nagy DuettTóth GabiCurtis
A Megasztár évről évre fedezi fel a tehetségeket. A legutóbbi széria különösen erős volt, s bár vitathatatlan a győztes Lengyel Johanna tehetsége – az is biztos, hogy az ezüstérmes Ádám Attila neve is sokszor előkerül még.
mkb
A szerző cikkei

Ádám Attila karrierje a Megasztár óta robog előre. A balajti fiú kalandos úton került a TV2 tehetségkutatójának élő show-jába, majd végül rajt-cél győzelemmel jutott a döntőbe, ahol csak egy hajszállal maradt le a dobogó legfelső fokáról. A 18 éves énekes édesapja már húsz éve van a szakmában, de ez a szituáció neki is új.

Ádám Attila a Megasztár második helyezettje még küzd a hírnévvel.
Ádám Attila a Megasztár 2025-ös évadának férfi hangja lett. Sok a rajongó, de akadnak rosszindulatú kommentek is (Fotó: Máté Krisztián)

Ádám Attila édesapját is meglepte ez a hírnév

Ádám Attila édesapja, idősebb Ádám Attila húsz éve tevékenykedik vendéglátós zenészként, fellépéseire az utóbbi időben a fia is gyakran elkísérte. Tavaly azonban gondoltak egy merészet, és beadták az érettségi előtt álló fiú jelentkezését a Megasztárba. Legelőször Curtis szavazott bizalmat Ádám Attilának, ám később elfordult tőle, sőt, a verseny alatt szinte kizárólag negatív kritikákkal illette őt. A helyzet annyira elmérgesedett, hogy a család majdnem kivette a versenyből Attilát. Azóta eltelt néhány hónap, lecsendesedtek az indulatok, de van, ami még nehézséget okoz. Erről beszélt most a Borsnak idősebb Ádám Attila.

293A8711_1
Ádám Attila családja hétről hétre a Megasztár stúdiójában szurkolt a fiúnak (Fotó: Szabolcs László/Bors)

Teljesen őszinte leszek. Ez a hírnév, nehéz nekünk. Ezzel meg kell küzdeni. Folyton cikkeznek a fiúról, ez neki újdonság, sőt, még nekem is, pedig már húsz éve zenélek. Mi eddig csak a romák között, egy bizonyos rétegben voltunk ismerve és elismerve…” – fogalmazott az édesapa, aki ugyan látja, hogy sokan szeretik őket, bőven akadnak negatív kommentek is.

A Megasztárban Tóth Gabi és Curtis ráaggatott bizonyos jelzőket és kritikákat, ezek a kommentelők 60-70 százalékában megmaradt. Behallucionáltatták az emberekkel a gondolataikat! Behipnotizálták a rosszindulatúságot az emberekbe. Ez máig megvan, nehéz megküzdeni ezzel– sóhajtott az énekes, utalva a zsűrivel való konfliktusokra.

De megyünk tovább, azért vagyok, hogy segítsek neki. A húszéves zenei pályám alatt mindig kaptam hideget-meleget, de mindig pozitívan álltam a dolgokhoz. A Megasztár óta küzdünk a hírnévvel, de tudom, hogy elég egy jó slágert, egy jó dalt írni, és jön a siker! Dolgozunk szépen a saját dalokon, fellépéseket szervezünk. Csináljuk a dolgunkat!” – nyugtázta még a nemrég szinglivé vált Ádám Attila édesapja.

@borsonline

Ádám Attila édesapja megszólalt a fiáról Szombat este volt a Megasztár 3. élő adása, ahonnan ezúttal Herceg Erika egyik versenyzője esett ki. Ádám Attilának is rezgett a léc de végül továbbjutott a következő adásba. A Bors az édesapját kérdezte arról, hogy mit érzett amikor kritikát kapott a fia! #bors #ádámattila #megasztár #curtis #kritika

♬ eredeti hang – Bors - Bors

Lengyel Johanna A Nagy Duettben! 

A Megasztár 2025-ös évadának Ádám Attila a második helyezettje lett: őt csak Lengyel Johanna előzte meg, aki mindenki szerint megérdemelten lett az év hangja cím győztese. A tehetséges énekesnőnek azóta is sok fellépése van és saját dalokon dolgozik. És a tévénézőknek sem kell sokáig nélkülözniük őt: a Megasztár győztese ugyanis szerepelni fog a februárban induló A Nagy Duett új évadában, ahol Schobert Norbi Jr.-t tanítja majd énekelni!

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu