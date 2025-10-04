„A színpadon ér majd a halál” – Szörnyű jóslatot kapott a magyar énekesnő

Bármilyen hihetetlenül is hangzik, Marcellina február 1-jén már 72 gyertyát fújt el a születésnapi tortáján, és köszöni szépen, még mindig bomba formában van. Épp ezért az elmúlás gondolata sem igazán foglalkoztatja.

Marcellina ezerrel készül az október 26-i koncertjére (Fotó: Marcellina)

Sokkal inkább érdekli az október 26-i budapesti nagy koncertje a MOMkultban, a nagyszabású show-ra való felkészülés ugyanis minden idejét kitölti és rengeteg energiával jár, ám Marcellina ezt egyáltalán nem bánja. A szaxofonos-énekesnőnek olyan sztárvendégei lesznek, mint például az Apostol, DJ Dominique, vagy Ungár Anikó, így garantált, hogy varázslatos este elébe nézünk. Ám azok, aki azt gondolják, hogy Marcellina kora miatt csak áll majd a színpadon, nem is tévedhetnének nagyobbat! Az énekesnő a Borsnak elárulta, hogy egy hajmeresztő produkcióval nyitja majd meg a koncertet.

„Nem tudom, pontosan milyen magasan leszek, de körülbelül 5 méteren, egy trapézon egyensúlyozva fogok majd énekelni és szaxofonozni, Sarolta és Blanka légtornász-artista lányok társaságában. A döbbenetes szférikus hangzásról pedig a Vakok Iskolájának Legato kórusa és a Női Marcellina PJT gondoskodik majd. Egyébként csináltam én már hasonlót, a svájci crossover Broadway Theaterben, így egyáltalán nincs bennem félelem.”

Szerintem, aki szorong a magasság vagy hasonlók miatt, az bele se vágjon hasonlóba.

„Én eleve nem szeretnék hosszú, szenvedésekkel teli elmúlást, ha történik velem valami, akkor az történjen hirtelen” – jelentette ki határozottan Marcellina, akinek erről a nem túl vidám témáról eszébe jutott egy korábbi jóslat, amit annak idején nem is igazán vett komolyan.

Marcellina cseppet sem fél a hajmeresztő színpadi mutatványoktól (Fotó: Mischa Scherrer)

Előre megjósolták Marcellina halálát

Az énekesnő emlékei szerint nem volt több 25 évesnél, amikor elzarándokolt egy jósnőhöz, hogy megtudja, mit rejtenek számára a csillagok. A jövendőmondó víziója akkor valósággal sokkolta Marcellinát, igyekezett is elhessegetni a hallottakat.

Azt mondta nekem annak idején egy tenyér jósnő, hogy 82 évesen, a színpadon ér majd a halál.

„Akkor nem is vettem ezt komolyan, nevettem azon, mint akkori disco sztár, hogy akár majd 72 évesen még színpadon leszek, végül mégis így alakult, tehát lehet esély a jóslat beteljesülésére is” – mesélte a Borsnak a Marcellina PJT alapítója, aki nagy elánnal készül az október 26-i bulira és felejthetetlen koncertélményt ígér.