"Tönkrementem" – Egy sejk halála és a legpokolibb terrortámadás gátolta meg a magyar énekesnő világhírét

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 26. 13:00
Egy sejk halála, egy terrortámadás, egy hiányzó papír – ezeken múlt az amerikai álom. Marcellina tényleg ott állt a világsztárság kapujában, ahonnan Las Vegas fényei már nemcsak pislákoltak, hanem reflektorfényben úsztak.
Van az a művésztípus, aki nemcsak karriert épít, hanem legendát is ír. Marcellina, polgári nevén Babits Marcella, pontosan ilyen. Énekesnő, zenész, szövegíró – és saját bevallása szerint örök túlélő.

Marcellina gyönyörűen ragyog, sokat köszön genetikájának és életmódjának.
Marcellina volt, hogy nehezen dolgozta fel, hogy a kezei közül csúszott ki az álom (Forrás: Mediaworks archív)

Marcellina sikerét nem támogatta a sors

Marcellinát a nagyközönség most a Utazók Podcast Mahó Andreával című műsorban hallhatta hosszabban mesélni, ahol nemcsak a sikerekről, hanem a majdnem-sikerekről is lehullt a lepel. És ezekből bizony akadt bőven.

A 73 éves, tavaly már hatvan éve pályán lévő művésznő – aki ősszel Marcellina 60 címmel jubileumi koncertet adott Budapesten – számára az élet nem aprózta el a történéseket. A Babits Marcella dalok bizonyára generációk számára ismerősen csengenek, Marcellina neve pedig ma már önmagában brand. De mi hozta meg az igazi áttörést? Egyáltalán eljött az énekesnő életében? Úgy tűnik, az mindig egy karnyújtásnyira volt.

Nem voltak olyanok, akik támogattak volna az utamon. Sőt, akadályoztak személyek és a történések is

 – mondja az énekesnő, amikor elkezdi ecsetelni azt a szerencsétlen fordulatokkal teli utat, ami az ő szakmai kiteljesedésének szabott gátat.

ABA 200930_011_Marcellina
Marcellina fiatalon időt, energiát és pénzt nem spórolva törekedett arra, hogy showkirálynő legyen (Forrás: Mediaworks archív)

Tragikus fordulatok a szerződések előtt

Dubajban például egy kiállításon két hónapos szerződés küszöbén állt. Aztán meghalt a sejk. 

Ott tartottunk, hogy végre aláírjuk a szerződést, erre meghalt a sejk és leállt minden. Akkora gyász lett, hogy elúszott a szerződésem is.

Aztán jött 2001. szeptember 11. Las Vegasban délután háromkor írta volna alá a várva várt nagy szerződést az énekesnő, amikor olyan dolog történt, ami azóta történelem. Reggel gépek csapódtak a World Trade Center tornyaiba. A világ leállt. És vele együtt Marcellina Vegas-i álma is. „Minden pénzemet beleöltem. Éppen, hogy haza tudtam repülni” – idézi fel. „Vegas is tönkrement, én is tönkrementem.

20210826 marcellina buli_2772_MK_ripost_10
Sokat köszönhet Fásy Ádámnak, aki felkarolta, miután Marcellina Amerikából üres zsebekkel tért vissza (Fotó: Máté Krisztián)

A bürokrácia is útját állta

Ha ez nem lenne elég, Berlinben egyszer még Helene Fischer előtt is járt a toplistán, egészen a harmadik helyig repülve – de egy adminisztrációs hiányosság miatt lekerült a listáról, és már nem tudott visszakapaszkodni. Egy hivatalos papír. Egy engedély. Egy újabb elúszó álom.

A történetben van dráma, pátosz és némi sorsirónia is. Mert miközben Marcellina valóban rengeteget dolgozott itthon és külföldön, a világhír mindig kicsúszott a kezéből. És mégis: 

De felálltam újra, dolgoztam újra, és nagyon büszke vagyok a tavalyi jubileumi koncertemre.

 Ebben nincs irónia. Csak kitartás. Lehet, hogy nem lett belőle Las Vegas-i showkirálynő, de a magyar zenei életben kétségtelenül saját fejezetet írt. Marcellina korát meghazudtolva, óriási erőbedobással alkot, könyvet ír, énekel, hangszereken játszik és jogosan büszke arra, hogy fel tudott állni az újabb és újabb mélypontokból.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
