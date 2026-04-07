Generációk kedvence volt: meghatóan búcsúzik fiatal kolléganője Madarász Katalintól

Mónika ismeri a nótát, a szívhez szóló szövegeket, a több évszázados magyar életérzést, amit a cigányzene nyújt, és ismerte Madarász Katalint is. A nótaénekest, aki életének 92. évében, húsvét hétfőn hunyt el. Wolskyné Farkas Mónika maga is énekel, sőt Madarász Katalin mutatta be őt a közönségnek, és számtalanszor léptek együtt színpadra, sőt a művésznő utolsó fellépését is együtt élték át. Mónika meghatódva mesélt az együtt töltött évekről és a csodálatos emberről, aki a nóta királynőjeként tovább él a közönség emlékezetében.

Madarász Katalin cigányzenekarral, cigány népviseletben

Madarász Katalin a nótakirálynő

Madarász Katalin nem született zenész családba, szülei tanítottak, sőt ő maga is tanárrá vált. Édesapja, Madarász Károly tanító, iskolaigazgató, anyja Balogh Terézia tanító volt. Túrkevén járt elemi iskolába és itt is érettségizett. Zenei és előadói tehetségét szülei fedezték fel, már kisgyermekkorától szerepelt iskolai ünnepségeken, néptánc- és színjátszó csoportokban. 1954-től már a Magyar Rádió is készített vele felvételeket, 1962-ben pedig hivatásos énekes lett. Idősebb korában aztán a HAKME, a Hálózat a kultúráért egyesület tiszteletbeli tagjává vált, és számtalan eseményre hívták meg. Wolskyné Farkas Mónika így emlékszik vissza a Madarász Katalinnal eltöltött közös pillanatokra:

Egy tünemény volt, jó humorral, tele szeretettel. Borzalmasan nehéz a családnak, tudom, de nekünk, akik zeneileg is közel álltunk hozzá, szintén nagyon fáj. Édesapám, aki cigányzenészként évtizedek óta ismerte őt, számtalanszor kísérte Katikát. Amióta az apukám által létrehozott HAKME tagja lett, én is és a fiam is énekelhettünk vele. Felejthetetlen emlék marad örökre a vele töltött sok szép év, a közös utazások például Erdélybe, de az utolsó fellépése is, amit szintén együtt élhettünk át. Az utolsó dal, amit elénekelt, az a "Nem tudom az életemet, hol rontottam én el" című dal volt. Emlékszem, Katika elfelejtette az utolsó versszakot, kicsit szégyenkezett, de megnyugtatta őt a közönség, aki vele együtt énekelte a szöveget.

– meséli meghatódva Mónika.