Generációk kedvence volt: meghatóan búcsúzik fiatal kolléganője Madarász Katalintól

Madarász Katalin
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 07. 14:35
Mély megrendüléssel fogadta az ország a nótakirálynő halálhírét. Madarász Katalin, a legendás nótaénekesnő emlékét fájdalommal idézi fel fiatal pályatársa.
Lukács-Sánta Andrea
Mónika ismeri a nótát, a szívhez szóló szövegeket, a több évszázados magyar életérzést, amit a cigányzene nyújt, és ismerte Madarász Katalint is. A nótaénekest, aki életének 92. évében, húsvét hétfőn hunyt el. Wolskyné Farkas Mónika maga is énekel, sőt Madarász Katalin mutatta be őt a közönségnek, és számtalanszor léptek együtt színpadra, sőt a művésznő utolsó fellépését is együtt élték át. Mónika meghatódva mesélt az együtt töltött évekről és a csodálatos emberről, aki a nóta királynőjeként tovább él a közönség emlékezetében. 

Madarász Katalin cigányzenekarral, cigány népviseletben
Madarász Katalin cigányzenekarral, cigány népviseletben 
Fotó: Bors/ABA Fotó: Bors/ABA


Madarász Katalin a nótakirálynő

Madarász Katalin nem született zenész családba, szülei tanítottak, sőt ő maga is tanárrá vált. Édesapja, Madarász Károly tanító, iskolaigazgató, anyja Balogh Terézia tanító volt. Túrkevén járt elemi iskolába és itt is érettségizett. Zenei és előadói tehetségét szülei fedezték fel, már kisgyermekkorától szerepelt iskolai ünnepségeken, néptánc- és színjátszó csoportokban. 1954-től már a Magyar Rádió is készített vele felvételeket, 1962-ben pedig hivatásos énekes lett. Idősebb korában aztán a HAKME, a Hálózat a kultúráért egyesület tiszteletbeli tagjává vált, és számtalan eseményre hívták meg. Wolskyné Farkas Mónika így emlékszik vissza a Madarász Katalinnal eltöltött közös pillanatokra:

 

Egy tünemény volt, jó humorral, tele szeretettel. Borzalmasan nehéz a családnak, tudom, de nekünk, akik zeneileg is közel álltunk hozzá, szintén nagyon fáj. Édesapám, aki cigányzenészként évtizedek óta ismerte őt, számtalanszor kísérte Katikát. Amióta az apukám által létrehozott HAKME tagja lett, én is és a fiam is énekelhettünk vele. Felejthetetlen emlék marad örökre a vele töltött sok szép év, a közös utazások például Erdélybe, de az utolsó fellépése is, amit szintén együtt élhettünk át. Az utolsó dal, amit elénekelt, az a "Nem tudom az életemet, hol rontottam én el" című dal volt. Emlékszem, Katika elfelejtette az utolsó versszakot, kicsit szégyenkezett, de megnyugtatta őt a közönség, aki vele együtt énekelte a szöveget. 

 

– meséli meghatódva Mónika.

Madarász Katalin a HAKME rendezvényén Wolskyné Farkas Mónikával és Mónika kisfiával / Fotó: Wolskyné Farkas Mónika 


Mónika biztos abban, hogy a cigányzenészek kísérik végső útján Madarász Katalint, a nótakirálynőt.

Világhír és nemzeti kincs

Madarász Katalin Európa szinte minden országában fellépett, de szerepelt világhírű hangversenytermekben, többek között a Carnegie Hallban és a Royal Albert Hallban is. Amerikában is több ízben járt, tagja volt a Rajkó zenekarnak, a Honvéd és Bartók Együttesekkel és a HAKME egyesülettel is szerepelt. Az énekesnő elsőként énekelt színpadon cigány dalokat. Legmeghatározóbb partnere a színpadon Gál Gabriella volt. Madarász Katalin 1983-ban SZOT-díjat kapott, életműdíjas, 2000-ben megkapta a Jákó Vera-díjat, 1994-ben Túrkeve Város Díszpolgára lett. 2001. augusztus 20-án a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült. Madarász Katalin 92 éves volt.

20230113 Érd Madarász Katalin nótaénekesnő népdalénekes otthonában Fotó: Kállai Márton KM Szabad Föld
20230113 Érd Madarász Katalin nótaénekesnő népdalénekes otthonában Fotó: Kállai Márton KM Szabad Föld
Madarász Katalin és férje. Esküvői fotó: Bors/ABA

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu