Apukám nem volt zenész, de az egész családja zenész volt, de népzenészek, cigányzenészek. Hegedűs, prímás, brácsás – ilyesmi. Édesanyám családjának az egyik felén viszont van zeneiség, amit nemrég tudtunk meg egyébként. Édesanyámnak az anyukája egy sváb asszony volt, apukája pedig egy Erdélyből származó ember, akiről most tudtuk meg, hogy gyakorlatilag egy zenész családja volt, romák ők is. Idáig nem tudtuk, mert sajnos egyetlen egy fénykép van a nagypapánkról, de most úgy döntöttem, hogy utána járok ennek az egésznek.