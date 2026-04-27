Meglepő fejlemények: saját videojátéka is van a Donald Trump elleni merénylet elkövetőjének

A 31 éves Cole Tomas Allen a Fehér Házi Tudósítók Vacsoráján próbált merényletet elkövetni Donald Trump elnök ellen. A letartóztatott támadóról most újabb, meglepő információk kerültek napvilágra.

Furcsa hobbija volt a Donald Trump elleni merénylet elkövetőjének

Videójátékot fejlesztett Donald Trump támadója?

A Hilton szállodában az amerikai elnök körülbelül 2500 vendéget gyűjtött össze, akik közül sokan az asztalok alatt kerestek menedéket, amikor egy ellenőrzési pontnál többször is elsült egy fegyver. Trump elnök az incidens után tartott beszédében megdicsérte a dolgozókat, és elmondta, hogy a vacsorát egy hónapon belül újraszervezi.

Az Allen utáni nyomozás során kiderült, hogy részmunkaidős, független fejlesztő volt, és legalább egy játékot kiadott a Steamen 2018-ban, amely most nagyobb figyelmet kapott, mint a megjelenése óta bármikor.

A játék címe Bohrdom, amelyet így írnak le:

Képességalapú, erőszakmentes, aszimmetrikus verekedős játék, amely egy olyan kémiai modellen alapul, amely maga is csak kevésbé kapcsolódik a valósághoz.

A játék alapvető és egyszerű grafikával készült, és Allen tanári foglalkozását figyelembe véve inkább oktatási eszközként értelmezhető, mint klasszikus videojátékként. A játékra Allen LinkedIn-profilján keresztül bukkantak rá.

A SteamDB adatai szerint a Bohrdom eredetileg egy vagy két játékossal futott, de a lövöldözés nyomán minden idők legmagasabb játékosszáma 22 főre ugrott. Ez azonban gyorsan visszaesett, mivel a játék már nem vásárolható meg - vagyis a lövöldözés óta eltávolították. (Metro)