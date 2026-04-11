Kunu Márió teljes mellszélességgel a kimaradás mellett: elárulta, miért szavaz Orbán Viktorra - videó

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 11. 09:57 / FRISSÍTÉS: 2026. április 11. 10:10
Holnap fontos választás elé néz az ország, hiszen nem mindegy, hogy egy háborúpárti vagy egy békepárti kormány fogja vezetni Magyarországot a következő négy évben. Kunu Márió számára nem is lehet kérdés, hogy kire fog szavazni. A békére, a kimaradásra.
Háború vagy béke? Ez a legfontosabb kérdés, amire a holnapi nap folyamán választ kell adni. Kunu Márió, akinek zenéjét már korábban is felhasználta a magyar miniszterelnök, most az országgyűlési választásokról is megszólalt a közösségi oldalán. A híres énekes arra hívta fel követői figyelmét, hogy mindenki menjenek el szavazni, mivel a tét óriási, és minden szavazat számítani fog.

Kunu Márió korábban nagy fazonnak hívta Orbán Viktort, amikor a miniszterelnök felhasználta a zenéjét.
Kunu Márió korábban "nagy fazonnak" hívta Orbán Viktort, amikor a miniszterelnök felhasználta a zenéjét (Fotó: Instagram)

Kunu Márió kiáll Orbán Viktor és a Fidesz mellett

Az énekeshez is eljutott az a videó, amikor a magyar miniszterelnök az ő zenéjét használta fel.

Nagyon jó az Elnök Úr zenei ízlése, komolyan mondom

— jegyezte meg videójában Márió.

Ezután már kicsit komolyabban fogalmazott az énekes, mivel ő is tisztában van vele, hogy mekkora a tétje a holnapi választásoknak

„Minden viccet félretéve, a mai helyzetben, amikor a világ minden táján háború dúl, az egyik legfontosabb dolog, hogy ebből ki tudjunk maradni. A jelenlegi kormányunk az, aki ezt biztosítani tudja. Április 12-én, vasárnap mindenki menjen el szavazni. Én már tudom, hogy kire rakom az X-emet, remélem, hogy ti is tudjátok, és akkor még négy évig biztos a kimaradás - zárta videóját Kunu Márió.

Sorsdöntő választás lesz holnap, április 12-én

A magyar emberek a saját kezükbe vehetik a sorsukat és eldönthetik, hogy mit szeretnének a következő négy évben. Nem mindegy, hogy egy békepárti, patrióta vagy egy háborúpárti, Brüsszel-barát kormány kerül hatalomra! Holnap, április 12-én dönteni fog az ország.

@mariomusicofficial

Aprilis 12.Csak Rajosan döntsetek😎

♬ eredeti hang - MARIO

 

 

