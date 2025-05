Kulcsár Edina élete formájában van: így változott meg négy szülés után - galéria

Kulcsár Edina leszámolt a pluszkilókkal: a négygyermekes sztáranyuka élete talán legjobb formájában van. Nem titkolja: pihenésre nem sok ideje jut. Mikor épp nem a féltucat gyerekkel büszkélkedő mozaikcsaládjával van, akkor pedig tornázik: de tulajdonképpen az sem akadály, ha egy-két gyerkőc „besegít” neki.

Nem semmi, amin Kulcsár Edina teste átment az elmúlt években, most pedig csúcsformában van (Fotó: Gábor Zoltán)

Kulcsár Edina gyermekei a legfontosabbak

Az egykori szépségkirálynő 2018 szeptemberében vált édesanyává, mikor is megszületett Szabó András Csutival első közös gyermeke, Medox. Hamar érkezett a kistesó: Nina 2020 áprilisában jött világra. A közönségkedvenc sztárpár házassága a színfalak mögött azonban megromlott. 2022 elején jelentette be Edina: elsöprő szerelem talált rá G.w.M személyében. Azóta pedig már nekik is született két csemetéjük: Amara 2023 májusában, Kulcsár Edina legkisebb gyermeke, Dion pedig kilenc hónappal ezelőtt, 2024 nyarán. A sztáranyuka pedig kétségtelenül kirobbanó formában van.

„Nyilván szeretnék a férjemnek is tetszeni, szóval igyekszem fitten tartani magam. Már jó néhány hónapja külön edzeni is elkezdtem emiatt, gyakorlatilag azóta, hogy az utolsó szülésem után engedélyt kaptam erre. De azt hozzá kell tennem, hogy otthoni edzéseket végzek, amiket a gyerekek mellett is kényelmesen meg tudok tenni” – fogalmazott a Borsnak a minap egy sajtóeseményen.

Kulcsár Edina férje támogatásával érte el a bombaformát (Fotó: Gábor Zoltán)

Kulcsár Edina terhesen majdnem 100 kiló volt

Tavaly májusban pedig, mikor még Dionnal volt várandós, így vallott lapunknak:

„Amióta Márkkal vagyok, folyton cserélem a ruhatáramat. Nem azért, amit sokan gondolhatnak, hogy elvárás volt. Sokkal inkább a folyamatos méretváltás miatt. A boldogságtól az ember meghízik. Mondjuk nekem nem volt nehéz, mert eredetileg kábé 50 kiló voltam, brutál vékony, amikor összejöttünk. Ahhoz képest sok feljött rám. Jött a babavárás, aztán vissza, most megint babavárás, szóval folyamatos cserében vagyok” – sorolta akkor Edina, aki akkoriban azt is elárulta: várandósan volt, hogy közel 100 kilót mutatott a mérleg.

A jelek szerint a felszaladó kilóknak mára nyoma sincs, és Edina jó eséllyel indulhat a legcsinosabb négygyermekes édesanya címért… Az alábbi képre kattintva pedig megnézheted, hogyan alakult át Edina alakja a negyedik várandóssága óta!