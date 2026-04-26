Hihetetlen! Gyönyörű fiatal nő lett Köllő Babett lánya: így néz ki most Milla – Fotók

Rá sem ismerünk Köllő Babett lányára. Milla tegnap töltötte be 16. életévét, a műsorvezető pedig megható Instagram-bejegyzésben köszöntötte a kamaszlányt. A sztáranyuka le sem tagadhatná gyermekét, aki örökölte édesanyja szépségét.

Köllő Babett kislánya már nem is olyan kicsi

A magyar házigazda szívhez szóló sorokkal és eddig sosem látott fotókkal köszöntötte gyermekét, aki a tegnapi napon ünnepelte 16. születésnapját. Milla néhány éve rendszeresen feltűnik édesanyja oldalán, az ember mégis meglepődik mennyit változott a fiatal lány.

Ma 16 éves lett a lányom. Hihetetlen, milyen gyorsan telik az idő… Tegnap még kicsi volt, ma pedig már egy csodálatos, okos és erős fiatal nő. Büszke vagyok rád minden nap, és hálás, hogy az édesanyád lehetek. Kívánom, hogy mindig kövesd az álmaidat, maradj ilyen kedves és bátor, és találd meg az utad az életben.Boldog születésnapot, kincsem! A legnagyobb szerelem az életemben

– írta Babett.

Köllő Babett követői pedig azonos véleményen osztoznak, miszerint a kis Milla éppen olyan szép, mint édesanyja. A képek pedig jól bizonyítják: a szépség bizony örökletes! Nem csak édesanyja szépségét örökölte azonban a tinédzser, Babett most a Borsnak mesélt lánya jövőbeli terveiről:

"Nagyon okos és ügyes gyerek, ezt bátran mondhatom. Érdekes, hogy régen egy visszahúzódó, csendes gyerek volt, mára viszont sokkal nyitottabb a világra. Imád a színpadon szerepelni és előadást tartani az iskolában. Hogy mi lesz belőle később azt egyelőre nem tudjuk, de elképzelhető, hogy hasonló pályára fog lépni, mint én. Ami most igazán érdekli az a pénzügy, business vonal" - vallotta a műsorvezető.

Kivételes anya-lánya kapcsolat

Köllő Babettet és gyermekét egy igazán különleges kapocs fűzi össze. Noha a tinédzserkor nehézségei senkit sem kerülnek el, a celebmami és gyermeke úgy tűnik, könnyen veszik az akadályokat és irigylésre méltó kapcsolatot ápolnak egymással.

"Szerintem a mi szoros kapcsolatunk titka az a rengeteg beszélgetés. Nem csak felszínes dolgokról beszélgetünk, hanem komoly témákról is. Sűrűn járunk programozni is, amiknek egy részét ő szervezi meg, Szóval abszolút van igény mindkettőnk részéről a minőségi időre. Természetesen most már több időt tölt a barátaival és a kis szerelmével, de azt gondolom, hogy egy jófej szülő vagyok. Jóban vagyok a barátaival, sőt gyakran engem hívnak fel, ha baj van" – mondta Babett a Borsnak.