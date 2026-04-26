Kiborult a bili az újdonsült anyukánál: A TV2 egykori sztárja nem kér többé a kéretlen kritikákból

A visszaszámlálás a végéhez ért, és a rajongók lélegzetvisszafojtva várták a nagy bejelentést. Az egykori reality-szereplő és influenszer, Bencsik Adrienn élete legfontosabb utazásának végére ért, majd el is kezdődött egy még izgalmasabb, hiszen nemrég életet adott kisfiának. Bár az ország az Éden Hotelben ismerte meg a csinos lányt, Adrienn az elmúlt kilenc hónapban már egy sokkal érettebb, felelősségteljesebb arcát mutatta meg követőinek, dokumentálva a várandósság minden édes és olykor keserű pillanatát.

Bencsik Adrienn TikTok-oldalán osztja meg a követőivel mindennapjaikat (Fotó: TikTok)

Bencsik Adrienn kisfia megszületett, de nem minden felhőtlen

Azonban az örömbe üröm is vegyült, ugyanis amíg a legtöbb újdonsült anyuka a babaszoba csinosításával vagy az altatási tanácsokkal van elfoglalva, addig Adrienn kénytelen volt felvenni a kesztyűt a közösségi médiában terjedő rosszindulatú pletykák ellen. A támadások kereszttüzébe pedig nem más került, mint az ausztriai élete, a munkája és az anyagi helyzete.

#nekedbe #foryou #fyp ♬ eredeti hang - Adrienn @bencsikadrienn Hamarosan folytatom, ahogy ígértem, az előző videóm folytatását. Viszont gondoltam, ezt még közé csatolom, mert erről is lesz majd szó benne. A mai napig nem tudom felfogni, hogy miért probléma az embereknek, ha valaki becsületesen dolgozik. Én mindig azt gondoltam, hogy a munka nem szégyen, de úgy látom, (ezeket a hozzászólásokat nézve), hogy Magyarországon sokaknak mégis az Én sosem állítottam nektek valótlant, és mindig is felvállaltam, hogy milyen munkákat végeztem itt kint Ausztriában. Éppen ezért, amikor valaki hazugságokat terjeszt rólam és valótlan dolgokat állít, azt nagyon nehezen viselem. Hamarosan folytatom videóban! #ausztria

A diplomától a mosogatásig: Adrienn nem szégyelli a múltját

Az influenszer egy több részből álló videósorozatban döntött úgy, hogy tiszta vizet önt a pohárba. Sokan ugyanis megkérdőjelezték, miből futja a családnak luxusautóra, külföldi nyaralásokra és gondtalan életre.

Érthetetlenül állok a téma előtt. Miért zavar embereket, ha valaki külföldre költözik, és ott próbál szerencsét? Nekem is van diplomám és nyelvvizsgám, elhelyezkedhettem volna irodában, de én nem szeretek várni. Ha van egy lehetőség, amivel gyorsabban tudok több pénzt keresni, miért ne élnék vele?

– tette fel a költői kérdést Adrienn.

Az édesanya büszkén vállalja, hogy tíz évvel ezelőtt a legalsó lépcsőfokról kezdte Ausztriában. Nem titkolja, hogy volt szobalány, kisegítő és pincér is. Szerinte nem a munka jellege a lényeg, hanem az az életszínvonal, amit a kitartásával elért: hogy ma már nem kell a bankszámláját figyelnie vásárláskor.

A gyermek születése mindent megváltoztatott

A videó második részében Adrienn egy érdekes felismerésről is beszélt. Bevallotta, hogy korábban órákig, napokig tudott pörögni a negatív kommenteken, de a kisfia érkezése átírta a prioritásait. Bár eleinte fel akarta olvasni a legdurvább hazugságokat az egyik válaszvideóban, végül rájött, hogy teljesen felesleges magyarázkodnia azoknak, akik eleve rosszindulatúak.

Olyan érdekes ez a számomra, hogy régebben annyira sokáig tudtam olyan dolgokon pörögni, amire aztán végül mindig rájöttem, hogy teljesen felesleges volt, és időpazarlás. És több barátnőm is mondta, hogy majd meg fogom látni, hogy ha megszületik a gyermekem, akkor az ilyen dolgokon nagyon hamar túl fogok lendülni, és igazatok lett csajok. Mert képzeljétek el, amikor felvettem a part 1-es részt, akkor még úgy bennem volt ez, hogy igazságtalan, miért írják, ez nem igaz, és hogy menjen a pics*ba. Aztán rájöttem, hogy aki ismer, az tudja, mit dolgozom, mit tettünk le az asztalra az elmúlt hat-tíz év alatt. Aki pedig nem szimpatizál velem, azt nem fogja érdekelni az igazság, csak azt mondja majd: nézd, ez megint magyarázkodik

– fogalmazott az influenszer.