Eldőlt: Kis Grófo az elsők között szavazott, és elárulta, kire bízná az ország sorsát

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 12. 09:55
Ma dől el, hogy Magyarország a békepárti kormány mellett tart ki, vagy bizalmat szavaz a Tisza Párt háborúpárti bábkormányának. Kis Grófo az elsők között járult az urnákhoz, és egy szavazós fotó kíséretében közölte rajongóival: számára továbbra is Orbán Viktor az egyetlen biztos választás.
Véget ért a visszaszámlálás: ma; április 12-én az egész ország a szavazóurnákhoz járul, hogy a voksokkal végre pontot tegyen a kampány végére és döntsön Magyarország sorsáról. Ebben a sorsdöntő pillanatban szólalt meg a roma mulatós zene koronázatlan királya, Kis Grófo is, aki már a voksolás előestéjén egyértelművé tette álláspontját a nagy nyilvánosság előtt. Az énekes nem titkolta, hogy teljes mértékben egyetért az Orbán Viktor által képviselt békepárti irányvonallal, és ezt ma egy szavazófülkében készült fotóval is megkoronázta, amelyen a biztonságot és a stabilitást nevezte az egyetlen jó választásnak a hazai politikai palettán.

Kis Grófo már leadta a szavazatát.
Kis Grófo szavazata nem kérdés, hogy hova ment (Fotó: Kis Grofó Facebook)

Kis Grófo Orbán Viktor nagy tisztelője

A Bors megkeresésére tegnap az előadóművész egyébként örömmel mesélt arról, hogy a kampányhajrá legforróbb óráiban személyesen is találkozott a miniszterelnökkel Salgótarján környékén, ahol egy baráti ebéd keretében vitatták meg az ország helyzetét: „Salgótarján közelében találkoztam a miniszterelnök úrral, aki mindjárt meg is hívott, hogy ebédeljek vele. Sok ideje nem volt, hiszen várta a kampánybusz, hogy még az utolsó napon is minél több településre el tudjon látogatni, de azért tudtunk váltani néhány szót, miközben ettünk egy nagyon finom húslevest” – emlékezett vissza az énekes, hozzátéve, hogy a találkozó remek, vidám hangulatban telt. Grófo szerint Magyarország ma a béke és biztonság szigete Európában, amit kizárólag a kormány határozott migrációs politikájának köszönhetünk.

Kis Grófo csak a Borsnak mesélt az Orbán viktorral való találkozásáról
Orbán Viktor egy gyors ebédre invitálta Kis Gófót a kampányhajrá rövid szünetében (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

A kormány munkájának köszönhetően még béke van

Kis Grófo sztár hangsúlyozta, hogy a döntésnél nem a dühnek, hanem a józanságnak kell dominálnia:

 Fontos nekünk ez a választás! Józanul gondolkodva kell azt tennünk, amit teszünk. Egy ingerült, csak azért, mert dühös vagyok állapotban meghozunk egy döntést, ami a gyermekeink jövőjét fogja megbélyegezni. Kérlek, ne tegyétek! Mi, magyar állampolgárok, hála Istennek és a kormánynak, kiengedhetjük a gyerekeinket szabadon, mert nem kell félnünk attól, hogy bármi probléma történhet velük

 – fogalmazta meg őszintén az előadó.

Eckü heremutogatásából és a tiszás agresszióból nem kér

Az énekes kemény szavakkal illette a Tisza Pártot , felidézve a legutóbbi botrányos kampányrendezvényüket, ahol elképesztő megnyilvánulásoknak lehettek tanúi a nézők. Mélységesen felháborodott azon, hogy ott Eckü intim testrészeit mutogatta, mások pedig akasztással fenyegetőztek, amit vallásos emberként és a roma kultúra tisztelőjeként is mélyen elítél. Úgy véli, az ellenzéki oldal semmibe veszi az alapvető emberi értékeket, miközben a jelenlegi kormány a valódi felemelkedést, a rendet és a védelmet kínálja a gender-őrület ellen is. Kis Grófo szerint a mai választáson a magyar családok biztonsága és a keresztény értékek megőrzése a valódi tét, ezért buzdít mindenkit a megfontolt döntésre.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
