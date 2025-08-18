Remény és hála: jó hírek érkeztek Herceg Dávid kislányának állapotáról

Az elmúlt hónapokban sokan követték aggódva a fiatal szülők történetét, hiszen második gyermekük, Sarah komoly szemproblémákkal született. Most azonban Herceg Dávid és családja végre olyan híreket oszthatnak meg, amelyek nemcsak számukra, hanem rajongóik számára is igazi megkönnyebbülést jelentenek.

Herceg Dávid és családja nem adja fel a reményt, s hiszik, hogy kislányuk állapota tovább javul (Fotó: Sárosi Zoltán)

Herceg Dávid reményteli híreket osztott meg kislánya állapotáról

Herceg Dávid és családja hosszú hónapok óta küzd második gyermekük, Sarah egészségügyi problémáival. A kislány februárban született, ám hamar kiderült, hogy a jobb szeme nem fejlődött ki, a bal szemével pedig bizonytalan volt, mennyire lesz képes majd látni. A hír rendkívül nehéz időszakot hozott a család életébe, hiszen a műtéti beavatkozások esélyt jelenthetnek ugyan a javulásra, de ezek hatalmas anyagi és lelki terhet róhatnak rájuk.

A kezdeti időszakban sokáig az sem volt biztos, hogy a kislány érzékeli-e a fényt, vagy képes lesz-e valaha követni a mozgó tárgyakat. A remény azonban nem hagyta el a szülőket. A megpróbáltatások közepette nagy erőt adott számukra a barátok, ismerősök és a közélet szereplőinek támogatása is. Több ismert személyiség, köztük Weisz Fanni, Nádai Anikó és Burai Krisztián, azonnal melléjük állt, bátorító szavakkal segítve átvészelni a nehéz pillanatokat.

Most azonban végre úgy tűnik, fordulat állt be a történetben. Egy Instagramon megosztott videóban számoltak be arról, hogy a kislány fejlődése pozitív irányba halad. Herceg Dávid elmondta:

Nem teljesen lát, viszont hála Istennek folyamatosan fejlődik.

Herceg Dávid kislánya már képes tárgyakat követni a szemével, ami a korábbi orvosi vélemények alapján szinte elképzelhetetlennek tűnt.



Köszönet és hála a támogatásokért

Herceg Dávid felesége meghatódva tette hozzá:

Nagyon nagy boldogság számunkra, mert magától elkezdte követni a tárgyakat is. Ez olyasmi, amit az elején senki nem jósolt meg.

A szülők abban bíznak, hogy egy jövőbeni műtéti beavatkozás tovább javíthatja a kislány látását, és elérhetik, hogy Sarah teljesebb életet élhessen.

Herceg Dávid családja nevében köszönetet mondott a közelmúltban mindazoknak, akik kitartóan támogatták őket az elmúlt hónapokban.

Szeretnénk szívből megköszönni mindenkinek a rengeteg bátorító üzenetet, az együttérzéseteket és az értünk mondott imákat. Minden egyes szó és gesztus nagyon sokat jelent számunkra ebben az időszakban

– fogalmazott.

A történet nemcsak egy család küzdelméről szól, hanem arról is, mennyi erőt adhat az összefogás és a szeretet. Egy ország bízik benne, hogy a kis Sarah fejlődése tovább folytatódik, és a család a jövőben még több örömteli fejleményről számolhat be.