Hajdú Péter szavazásra buzdít: "Szavazzatok a kiszámítható, biztos jövőre"

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 12. 17:05
választásVálasztás 2026Orbán Viktor
Mindenkit szavazásra buzdít a népszerű műsorvezető. Hajdú Péter már szavazott, most arra kéri a követőit, hogy akik még nem szavaztak, induljanak el!
Minden adott ahhoz, hogy mindenki elmenjen szavazni – erre hívta fel a figyelmet Hajdú Péter. A 2026-os országgyűlési választások ugyanis gyönyörű napsütéses tavaszi időben zajlik.

Hajdú Péter és Orbán Viktor
Hajdú Péter Orbán Viktorra szavazott (Fotó: Hajdú Péter Facebook)

Hajdú Péter Orbán Viktor politikáját támogatja

Hajdú Péter az utóbbi időben számos alkalommal kifejtette már a véleményét arról, hogy a mai napon melyik pártra teszi le a voksát. Mint mondta, ezekben a nehéz időkben, amikor a világon több háború is dúl, az egyik a szomszédokban, és szó szerint forrong a világ, egy tapasztalt pártra és egy biztos miniszterelnökre van szüksége az országnak. Ezért szavazott a Fideszre és Orbán Viktorra, mert a kísérletezés helyett a kiszámíthatóság választja.

Hajdú Péter tehát már túl van a szavazáson, és arra biztat mindenkit, éljen ezzel a jogával.

Ebben a csodálatos időben ha még nem voltatok, menjetek el szavazni. Éljetek a lehetőséggel, és szavazzatok a kiszámítható, biztos jövőre. Most nem érdemes kísérletezni. Szavazzatok a Fideszre és Orbán Viktorra

– mondta a közösségi oldalára posztolt videóban.

 

