Hajdú Péter szavazásra buzdít: "Szavazzatok a kiszámítható, biztos jövőre"

Minden adott ahhoz, hogy mindenki elmenjen szavazni – erre hívta fel a figyelmet Hajdú Péter. A 2026-os országgyűlési választások ugyanis gyönyörű napsütéses tavaszi időben zajlik.
Hajdú Péter az utóbbi időben számos alkalommal kifejtette már a véleményét arról, hogy a mai napon melyik pártra teszi le a voksát. Mint mondta, ezekben a nehéz időkben, amikor a világon több háború is dúl, az egyik a szomszédokban, és szó szerint forrong a világ, egy tapasztalt pártra és egy biztos miniszterelnökre van szüksége az országnak. Ezért szavazott a Fideszre és Orbán Viktorra, mert a kísérletezés helyett a kiszámíthatóság választja.
Hajdú Péter tehát már túl van a szavazáson, és arra biztat mindenkit, éljen ezzel a jogával.
Ebben a csodálatos időben ha még nem voltatok, menjetek el szavazni. Éljetek a lehetőséggel, és szavazzatok a kiszámítható, biztos jövőre. Most nem érdemes kísérletezni. Szavazzatok a Fideszre és Orbán Viktorra
– mondta a közösségi oldalára posztolt videóban.
