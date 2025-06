Fekete Pákó megnősül és már a babaprojekten is gondolkodik: „Afrikába szeretném vinni a szerelmemet”

A párom is szokott beszélni a szüleimmel és mondhatom, jó kapcsolatban vannak. Gyöngyi például megtanult tőlük online pár afrikai receptet is, csak azért, hogy kedveskedjen nekem. Igazából a családom nagyon könnyedén elfogadta őt, mert látják, hogy gondoskodik rólam és szeret engem. Annyira szeretjük egymást, hogy az esküvő után már szeretnénk közös gyerekeket is. De először azért személyesen is szeretném bemutatni a páromat a szüleimnek