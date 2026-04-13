Csóri Dorka: „Ha felidegesít valaki, akkor lesznek bajok”

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 13. 07:15
Csóri Dorka elmondta, hogy nem maradt itthon lezáratlan párkapcsolata, az ikertestvére pedig mindent elintéz majd helyette a munkában. Az Exatlon Hungary Kihívója így maximálisan a versenyre tud koncentrálni.

Dorka édesapjának is van ikertestvére, ahogy neki is, ez pedig gyerekkoruktól kezdve versengést jelentetett náluk, mivel egymás mellett halad az életük, és mindig összehasonlították őket. Az Exatlon sztárjának életében mindig is fontos szerepet töltött be a mozgás.

Csóri Dorka exatlonos kalandját nagyon élvezi  
Exatlon Hungary 2026: Csóri Dorka ikertestvérével üzemeltet vállalkozást

„Az ikertestvéremmel közösen visszük a stúdiót, ahol pilatesedzéseket tartunk; ő tud engem helyettesíteni, teljesen megbízhatok benne. Kétpetéjű ikrek vagyunk, ő szőke, én barna. A szemünk ugyanaz, sokan látják, hogy ikrek vagyunk. Gyerekként nehezebben kezeltük a versengést, de nagyon jóban vagyunk, mindketten száz százalékkal tesszük a dolgunkat. Nagyon szoros a kapcsolatunk, együtt élünk, együtt csinálunk mindent, támasz nekem, a munkában helyettesít” – mesélte a fiatal edző a hot! magazinnak. 

A fiatal hölgy nézte korábban az összes évadot, és amikor látta, hogy lehet jelentkezni, nem habozott. Olyan kaland ez, ami nem sok embernek adatik meg, így gyorsan kilépett a komfortzónájából.

23 éves vagyok, közgazdászként végeztem a Corvinuson. Projektmenedzserként is dolgozom, de most éppen a sport a legfontosabb. Otthon a családdal napi szinten beszéltünk, amúgy meg tudok lenni a telefonom nélkül. A család hiányzik leginkább, de nagyon jó a csapat, támogatjuk egymást, ez számít

– tette hozzá.

Csóri Dorka pilates-stúdiót üzemeltet testvérével közösen
Csóri Dorka betegsége legyőzése óta másoknak akar erőt adni

Kiskorában, kétévesen legyőzte a leukémiát, műteni is kellett – erről a TV2-nek beszélt. Fókuszált, kalandvágyó nő, keresi a kihívásokat, hogy érezze, hogy él. Jó tulajdonsága, hogy mindig befejezi, amit elkezd – rossz tulajdonsága, hogy türelmetlen önmagával.

Alkalmazkodom, de ha felidegesít valaki, akkor lesznek bajok, mert tudok lobbanékony is lenni. Nincs barátom itthon, a magánéleti része tehát nem probléma. A hosszabb kapcsolatomnak már régebben vége lett, de nem mondom, hogy nincs olyan, akiért nem fáj a szívem 

– zárta a magazinnak sejtelmesen a tréner.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
