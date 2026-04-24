Szívszorító interjút adott győztes párbaja után az Exatlon bajnoka

Elképesztő átalakuláson megy keresztül Kenderesi Tamás, aki a sport reality idei évadában hamar közönségkedvenc lett. Az Exatlon Bajnokok csapatának ő a lelke, hatalmas szívével, állandó optimizmusával mindenki arcára mosolyt csal. Az olimpikon újabb győztes párbaja után a Borsnak elárulta: nagyon férfias küzdelem volt Bacskai Balázzsal.
A hét elején sokkolta Palik László a sport-reality versenyzőit: ettől a héttől dupla párbajjal megy a műsor. Szerdán az Exatlon Bajnokok csapatából kiesett Vadkerti Adél, pénteken pedig vegyes párbaj volt, miután az első végjátékot a pirosak, a másodikat a kékek nyertek meg. A biztos párbajozó Kenderesi Tomi volt, neki volt a legrosszabb statisztikája, mellé Halász Jázmin Bacskai Balázst küldte ellenfélnek, akinek már nagyon hiányzik a családja, haza vágyik.
„Számítottam rá igazából, hogy párbajoznom kell, mert nem muzsikáltam annyira jól” – mondta őszintén az olimpiai bronzérmes úszó, akit Hópihének neveztek el csapattársai.
Volt előtte egy nagyon jó időszakom, aztán rosszkor jött ez a párbaj. De fel voltam rá készülve, és arra is gondoltam, hogy Benjivel (Bacskai Balázs) lesz. Igazából ő volt az, akinek még nem volt annyira fényes a statisztikája, meg talán kevésbé univerzálisabb játékos, mint mondjuk Máté vagy Lala. Az szerencsém volt, hogy nem karika volt a párbajon, mert Balázs abban nagyon jó. Ami olyan szempontból jó volt, mert el tudtam képzelni azt, hogy mire számíthatok a pályán.
Tominak ez már a második párbaja volt, először az országúti kerékpáros Filutás Viktorral mérkőzött meg, kőkemény csatában győzte le. Kíváncsiak voltunk, mennyivel volt másabb Benjivel megküzdeni.
„Nagyon hasonló volt egyébként, mert az első pontot azt mind a kétszer én nyertem, mind a kétszer volt 2:2-es állás és onnan nagyon fontos, hogy én vegyem át a vezetést 3:2-re, hogy aztán lehetőleg befejezzem. A különbség az volt, hogy Viktor azért egy kicsit tüzesebb lélekjelenléttel volt a párbajban, feszültebb volt az egész a reakciói miatt is, mondjuk szerintem ebben semmi rossz nincsen. Balázzsal meg nagyon férfias küzdelem volt, úgyhogy talán ez a különbség.”
Hópihe úgy indult el március elején az Exatlon Hungary forgatására, hogy tisztában volt vele, nincs topformában, jelentős túlsúlya is nehezítette helyzetét. Mégis vállalta a dominikai kalandot, szívét-lelkét beleadja a futamokba. Ami megtette hatását, hisz sokat fogyott, könnyedebben fut, elkezdte hozni a pontokat úgy, hogy minden férfi versenyző gyorsabb nála.
Volt egy nehezebb időszakom az elmúlt években, nagyon rövid idő alatt, nagyon sokat fölszedtem. 108 kilóról indultam, a kiutazás előtt 99 kilót nyomtam. Amióta itt mennek a versenyek, tovább fogytam, érzem magamon, könnyebben futok. Ráadásul most a puritán oldalon kevés a kaja, szóval bízom benne még több túlsúly lemegy rólam. Megpróbálok keríteni egy mérleget, nagyon kíváncsi vagyok. Ha az elkövetkező két hetet sikerül „kibekkelnem” és még fogyok is, akkor nő az esélyem itt a versenyben!
– mondta korábban fogyásáról Hópihe.
