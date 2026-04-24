Szívszorító interjút adott győztes párbaja után az Exatlon bajnoka

Elképesztő átalakuláson megy keresztül Kenderesi Tamás, aki a sport reality idei évadában hamar közönségkedvenc lett. Az Exatlon Bajnokok csapatának ő a lelke, hatalmas szívével, állandó optimizmusával mindenki arcára mosolyt csal. Az olimpikon újabb győztes párbaja után a Borsnak elárulta: nagyon férfias küzdelem volt Bacskai Balázzsal.

A háttal álló Kenderesi Tamás legyőzte párbajban Exatlon Bajnokok csapattársát, Bacskai Balázst (Fotó: TV2)

Kenderesi Tamás megtáltosodott az Exatlonban

Az olimpiai bronzérmes úszó 20 kilós túlsúllyal vállalta a sport-reality-t

Kenderesi Tamás a műsor második adásában legyőzte a sokkal esélyesebb Filutás Viktort

Hópihe saját csapattársa ellen állt ki pénteken és férfias küzdelemben legyőzte Bacskai Balázst

Bacskai Balázs Exatlonjának vége

A hét elején sokkolta Palik László a sport-reality versenyzőit: ettől a héttől dupla párbajjal megy a műsor. Szerdán az Exatlon Bajnokok csapatából kiesett Vadkerti Adél, pénteken pedig vegyes párbaj volt, miután az első végjátékot a pirosak, a másodikat a kékek nyertek meg. A biztos párbajozó Kenderesi Tomi volt, neki volt a legrosszabb statisztikája, mellé Halász Jázmin Bacskai Balázst küldte ellenfélnek, akinek már nagyon hiányzik a családja, haza vágyik.

„Számítottam rá igazából, hogy párbajoznom kell, mert nem muzsikáltam annyira jól” – mondta őszintén az olimpiai bronzérmes úszó, akit Hópihének neveztek el csapattársai.

Volt előtte egy nagyon jó időszakom, aztán rosszkor jött ez a párbaj. De fel voltam rá készülve, és arra is gondoltam, hogy Benjivel (Bacskai Balázs) lesz. Igazából ő volt az, akinek még nem volt annyira fényes a statisztikája, meg talán kevésbé univerzálisabb játékos, mint mondjuk Máté vagy Lala. Az szerencsém volt, hogy nem karika volt a párbajon, mert Balázs abban nagyon jó. Ami olyan szempontból jó volt, mert el tudtam képzelni azt, hogy mire számíthatok a pályán.

Tominak ez már a második párbaja volt, először az országúti kerékpáros Filutás Viktorral mérkőzött meg, kőkemény csatában győzte le. Kíváncsiak voltunk, mennyivel volt másabb Benjivel megküzdeni.