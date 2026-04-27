Exatlon Hungary: a nehézségek ellenére ismét győzedelmeskedett a Bajnok csapat

A múlt héten két versenyzőt is elvesztettek a Bajnokok, miután Vadkerti Adél és Bacskai Balázs számára is véget ért az Exatlon 2026-os évada. A mostani hét azonban pozitívan indult számukra, mivel szoros küzdelemben képesek voltak három hét után visszaszerezni a luxus villát és részt vehettek egy sütögetésen is, ami nagyon feldobta a csapat hangulatát. Lencse Laci szerint a tapasztalat segített nekik, mivel pályafutásuk során többször kellett felállniuk a padlóról.

Lencse Lászlónak is nehéz volt feldolgozni az Exatlon múltheti kiesőinek búcsúzását

Az Exatlon Bajnokai nehezen tudták feldolgozni csapattársaik kiesését

Ilyenkor mindig csak abba tudunk kapaszkodni, hogy milyen nehéz helyzetek voltak a pályafutásunk alatt és hogyan álltunk fel ezekből a szituációból. Nyilván ez egy nagyon fura szitu, mert még soha nem voltunk ilyen helyzetben. Ugye azért a privát életben, hogyha valami nehézség van, akkor tudunk menni a családhoz, barátokhoz, akik segítenek, támaszt adnak. Ez itt nincs

– nyilatkozta Lencse László.

A mai győzelem azonban sokat segített a csapat mentalitásán, mivel így egy hétig biztosan a luxus környezetben készülhetnek a versenyekre. „Úgy álltunk a rajthoz, hogy nekünk muszáj nyerni, ugye három hetet töltöttünk el a puritán részen és most már kezdett így mindenkibe belecsúszni az az érzés, ami ott van. Az a szürke hangulata a helynek, mindenhol feketeség, az udvaron is csak kavics, semmi zöld. Ez már kezdett mindenkin elhatalmasodni. Nem is tudom, mi történt volna, ha nem sikerül átjönnünk a luxusba, úgyhogy ez vezérelt minket, hogy mindenképp nyerni kell, mert a három hét az nagyon-nagyon sok volt” – mondta az Exatlon Hungary Bajnok csapatának tagja.

Lencse László szerint segíteni fog nekik, hogy ismét a luxusból várhatják a versenyeket

Lencse László már most a jövőt tervezi

Legjobban a reggeli kávé hiányzott, meg a színek, az egész életteli hangulat. Tehát, hogy átjövünk ide a luxusbázisra és egyből az ember szemét megcsapják a színek, tudunk feküdni a napágyon, ott a medence, ha nagyon melegünk van. Ott a konditerem, szóval minden hiányzott. Ha itt vagyunk a luxusban, kicsit lehet úgy érezni, mintha nyaralnánk. Jó volt ide visszatérni, és ez azt gondolom egy kis lendületet adhat a játékunknak

– jegyezte meg Laci.