Exatlon Hungary: a nehézségek ellenére ismét győzedelmeskedett a Bajnok csapat

A múlt héten két versenyzőt is elvesztettek a Bajnokok, miután Vadkerti Adél és Bacskai Balázs számára is véget ért az Exatlon 2026-os évada. A mostani hét azonban pozitívan indult számukra, mivel szoros küzdelemben képesek voltak három hét után visszaszerezni a luxus villát és részt vehettek egy sütögetésen is, ami nagyon feldobta a csapat hangulatát. Lencse Laci szerint a tapasztalat segített nekik, mivel pályafutásuk során többször kellett felállniuk a padlóról.
Ilyenkor mindig csak abba tudunk kapaszkodni, hogy milyen nehéz helyzetek voltak a pályafutásunk alatt és hogyan álltunk fel ezekből a szituációból. Nyilván ez egy nagyon fura szitu, mert még soha nem voltunk ilyen helyzetben. Ugye azért a privát életben, hogyha valami nehézség van, akkor tudunk menni a családhoz, barátokhoz, akik segítenek, támaszt adnak. Ez itt nincs
– nyilatkozta Lencse László.
A mai győzelem azonban sokat segített a csapat mentalitásán, mivel így egy hétig biztosan a luxus környezetben készülhetnek a versenyekre. „Úgy álltunk a rajthoz, hogy nekünk muszáj nyerni, ugye három hetet töltöttünk el a puritán részen és most már kezdett így mindenkibe belecsúszni az az érzés, ami ott van. Az a szürke hangulata a helynek, mindenhol feketeség, az udvaron is csak kavics, semmi zöld. Ez már kezdett mindenkin elhatalmasodni. Nem is tudom, mi történt volna, ha nem sikerül átjönnünk a luxusba, úgyhogy ez vezérelt minket, hogy mindenképp nyerni kell, mert a három hét az nagyon-nagyon sok volt” – mondta az Exatlon Hungary Bajnok csapatának tagja.
Legjobban a reggeli kávé hiányzott, meg a színek, az egész életteli hangulat. Tehát, hogy átjövünk ide a luxusbázisra és egyből az ember szemét megcsapják a színek, tudunk feküdni a napágyon, ott a medence, ha nagyon melegünk van. Ott a konditerem, szóval minden hiányzott. Ha itt vagyunk a luxusban, kicsit lehet úgy érezni, mintha nyaralnánk. Jó volt ide visszatérni, és ez azt gondolom egy kis lendületet adhat a játékunknak
– jegyezte meg Laci.
A TV2 Exatlon Hungary műsorából innentől hetente két játékos fog távozni, ami plusz motivációt adhat a versenyzőknek. A múlt héten a Bajnokok csapata vesztett el két értékes játékost, ami miatt fontos lenne, hogy most ne tőlük távozzon valaki.
Az Exatlon mostani hetén újabb két játékos búcsúzik majd. Vajon melyik csapat sorsa pecsételődik meg a héten?
