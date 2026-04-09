Férje után került sürgősségire a Família Kft. sztárja

A Família Kft. sztárjának, Dzsupin Ibolyának több macskája is van otthon, habár a házba nem mehetnek be, de ivartalanítottak, és minden oltást megkaptak. Nemrég mégis váratlan dolog történt.

Támadás érte a Família Kft. sztárját, Dzsupin Ibolya sürgősségire került

Saját macskája támadta meg a Família Kft. sztárját

"Szerettük volna oltásra vinni a cicákat az állatorvoshoz, amikor a fiatalabbik macska nem akart bemenni a cicatartókosárba. Segítséget kértem a férjemtől, de Kormi odakapott a kezéhez, és majdnem teljesen átharapta a tenyere szélét. Ez estefelé történt. Azonnal lefertőtlenítettem a sebet, majd bekötöztem. Éjszaka már rázta szegényt a hideg, és belázasodott. Reggel szaladtunk a sebészetre, ahol tetanuszoltást és antibiotikumot kapott. Sajnos, fel kellett tárni a sebét, illetve eltávolítani a fertőzött szövetrészeket. Naponta járt kötözésre, de szerencsére már jól van" – mesélte a színésznő.

A cica később sem engedelmeskedett gazdáinak: amikor egy hónappal később újból megpróbálták beadni az oltást, megint ellenkezett.

"Csökkenteni akartuk a macskákra nehezedő stresszt, és azt hittük, ha házhoz hívjuk, az állatorvost, a cicáknak nem kell átélni az utazással járó kényelmetlenséget, és gördülékenyen megy majd az oltás. Nem így történt. Az anyacicával nem volt gond, de Kormi bebújt a garázs egyik sarkába, és csak nehezen sikerült onnan kicsalogatni."

Amikor végre sikerült, meg akartam fogni, mire ő azonnal támadott. Szinte pontosan ugyanott, ahol a férjemet, engem is harapott és karmolt

– árulta el Ibolya, akit igencsak megviselt a támadás.

A baj még hátra volt

Egyszerűen nem tudjuk, mitől változott meg a viselkedése, mitől lett ilyen vad. Érthetetlen.

"Még péntek este bementünk a baleseti ügyeletre, ahol fertőtlenítés, kötözés és egy tetanuszoltás után hazaengedtek minket. Másnap reggelre viszont a kezem dagadni kezdett, a gyulladást jelző piros csík egészen a hónom aljáig kúszott fel, rázott a hideg, lázas lettem. Természetesen ez – mikor máskor? – hétvégén történt. Reggel újfent rohantunk a baleseti sebészetre, ahol én is kaptam antibiotikumot, és az is kiderült, hogy az én sebemet is fel kell tárni, illetve meg kell műteni. Az első három nap nagyon szörnyű volt, alig tudtam használni a kezemet. Már jobban vagyok, de ez nagy tanulság volt. Mi nem tanultunk a saját hibáinkból, más viszont tanuljon a miénkből. Az állatharapás nagyon veszélyes és alattomos sérülés. Nem szabad késlekedni, azonnali orvosi ellátásra van szükség" – mesélte a Story magazinnak a színésznő, hozzátéve: nagy eséllyel el kell búcsúznia szeretett háziállatától.