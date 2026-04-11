Danny Blue már tudja, hogy ki fog nyerni április 12-én

A sorsdöntő fontosság mellett egy kis rejtély is jelen lesz holnap, amikor az egész ország dönteni fog. Vajon ki fog nyerni? Danny Blue már holnap délelőtt megmondja, mivel ő már látta a jövőt és tudja, hogy ki lesz a győztes. A híres mentalista tudását nem kérdőjelezik meg sokan, mivel sokszor bebizonyította, hogy nem szabad kételkedni benne.
Itt tartom a kezemben a 2026-os országgyűlési választások eredményét. Ebben a kapszulában helyeztem el azt, hogy szerintem mit ír a jövő, hogy mi lesz 2026 április 12-én
— mondta a híres mentalista.
Már holnap délelőtt 11 órakor kiderül, hogy mit jósolt Danny Blue, bár hivatalos eredmény csak sokkal később lesz majd. Elmondása szerint az érdeklődők a közösségi oldalakon tudják majd megtekinteni, hogy milyen eredményt jósol a mentalista. „Én már láttam előre és én már leírtam, úgyhogy aggodalomra semmi ok” - jelentette ki videója végén Danny Blue.
Sokan már nagyon várták április 12-ét, mivel végre mindenre fény derül. A magyar emberek a saját kezükbe vehetik a sorsukat és kiállhatnak a béke mellett. A tét óriási, így minden szavazat számítani fog.
