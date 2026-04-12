Választás 2026BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Gyula névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

„Nincsenek férfiak az utcákon” – Curtis megrázó vallomást tett Kárpátaljáról

választás
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 12. 06:35 / FRISSÍTÉS: 2026. április 12. 07:05
Széki AttilaUkrajna,háborúCurtisOrbán Viktor
Sorra szólalnak fel a hírességek a választás kapcsán. Curtis őszintén vallott arról, miért tartja élete egyik legfontosabb pillanatának az április 12-ei voksolást. A népszerű rapper szerint a béke megőrzése és a tapasztalt vezetés minden más szempontot felülír.
Bors
A szerző cikkei

Curtis, azaz Széki Attila az utóbbi időben egyre többször mutatja meg komolyabb, felelősségteljesebb arcát a nyilvánosság előtt. Jelen pillanatban egy olyan társadalmi kérdésben foglalt állást, amely alapjaiban határozhatja meg a jövőnket. Curtis úgy döntött, hogy a népszerűségét egy nemesebb cél érdekében, a közösség mozgósítására használja fel, ami az április 12-ei választást illeti. A rapper szerint a küszöbön álló döntés súlya semmihez sem fogható.

Curtis nem kertelt, óriási a tét.
Curtis szerint sorsdöntő választás előtt állunk (Fotó: Máté Krisztián)

Curtis Orbán Viktor patrióta politikájával tud leginkább azonosulni

A választásnak mindig óriási súlya van. Harminchat éves vagyok, de úgy érzem, az április 12-ei döntés lesz a legfontosabb mérföldkő az eddigi életemben. Pontosan ezért buzdítok mindenkit arra, hogy menjen el szavazni: egyáltalán nem mindegy ugyanis, kinek a kezébe helyezzük az ország sorsát. Most egy olyan tapasztalt és megfontolt vezetőre van szükségünk, aki a nemzeti érdekeket és a béke megőrzését minden más szempont elé helyezi

 – fogalmazott határozottan Curtis.

Üzent a fiatal rajongóinak is

Curtis, akinek rajongótábora jelentős részben a huszonévesekből áll, külön kitért azokra a fiatalokra is, akik most elégedetlenek a világgal. A rapper szerint a jólét olykor elhomályosítja a tisztánlátást: „Azt érzem egy kicsit, hogy a nyugalomban, a békében és a jólétben ilyenkor könnyebben dönt meggondolatlanul az ember. Ezért nagyon fontos, hogy tényleg gondolják át, beszélgessenek idősebbekkel, hallgassanak a tapasztaltabbakra.”

Curtis régóta nem titkolja hová húz a szíve.
Curtis Háborúellenes Gyűléseken és Orbán Viktor országjárásán is sokszor megfordult Radics Gigi oldalán (Fotó: Nagy Balázs / Új Néplap)

Drámai tapasztalatok a szomszédból

A zenész nem a levegőbe beszél: saját szemével látta a háború borzalmas következményeit, amikor Kárpátalján járt. Ez az élmény mély nyomot hagyott benne, és megerősítette abban, hogy a béke megőrzése mindennél előbbre való:

Nézzünk csak egy országgal arrébb, hogy Ukrajnában ott konkrétan már nincsen ez a korosztály, nincsenek a fiatalok, nincsenek a férfiak. Mert mindenki a harcmezőn van. Én voltam kint Ukrajnában, voltunk Kárpátalján, és az utcán konkrétan nem láttam férfit, fiút, csak egészen kisgyerekeket vagy asszonyt

– jegyezte meg. Curtis zárásként mindenkit arra kért, hogy ne vegyék félvállról a szavazást, hiszen az a bizonyos „X” április 12-én a hosszú távú biztonságunk záloga lehet.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
