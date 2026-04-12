„Nincsenek férfiak az utcákon” – Curtis megrázó vallomást tett Kárpátaljáról

Curtis, azaz Széki Attila az utóbbi időben egyre többször mutatja meg komolyabb, felelősségteljesebb arcát a nyilvánosság előtt. Jelen pillanatban egy olyan társadalmi kérdésben foglalt állást, amely alapjaiban határozhatja meg a jövőnket. Curtis úgy döntött, hogy a népszerűségét egy nemesebb cél érdekében, a közösség mozgósítására használja fel, ami az április 12-ei választást illeti. A rapper szerint a küszöbön álló döntés súlya semmihez sem fogható.

Curtis szerint sorsdöntő választás előtt állunk (Fotó: Máté Krisztián)

Curtis Orbán Viktor patrióta politikájával tud leginkább azonosulni

A választásnak mindig óriási súlya van. Harminchat éves vagyok, de úgy érzem, az április 12-ei döntés lesz a legfontosabb mérföldkő az eddigi életemben. Pontosan ezért buzdítok mindenkit arra, hogy menjen el szavazni: egyáltalán nem mindegy ugyanis, kinek a kezébe helyezzük az ország sorsát. Most egy olyan tapasztalt és megfontolt vezetőre van szükségünk, aki a nemzeti érdekeket és a béke megőrzését minden más szempont elé helyezi

– fogalmazott határozottan Curtis.

Üzent a fiatal rajongóinak is

Curtis, akinek rajongótábora jelentős részben a huszonévesekből áll, külön kitért azokra a fiatalokra is, akik most elégedetlenek a világgal. A rapper szerint a jólét olykor elhomályosítja a tisztánlátást: „Azt érzem egy kicsit, hogy a nyugalomban, a békében és a jólétben ilyenkor könnyebben dönt meggondolatlanul az ember. Ezért nagyon fontos, hogy tényleg gondolják át, beszélgessenek idősebbekkel, hallgassanak a tapasztaltabbakra.”

Curtis Háborúellenes Gyűléseken és Orbán Viktor országjárásán is sokszor megfordult Radics Gigi oldalán (Fotó: Nagy Balázs / Új Néplap)

Drámai tapasztalatok a szomszédból

A zenész nem a levegőbe beszél: saját szemével látta a háború borzalmas következményeit, amikor Kárpátalján járt. Ez az élmény mély nyomot hagyott benne, és megerősítette abban, hogy a béke megőrzése mindennél előbbre való:

Nézzünk csak egy országgal arrébb, hogy Ukrajnában ott konkrétan már nincsen ez a korosztály, nincsenek a fiatalok, nincsenek a férfiak. Mert mindenki a harcmezőn van. Én voltam kint Ukrajnában, voltunk Kárpátalján, és az utcán konkrétan nem láttam férfit, fiút, csak egészen kisgyerekeket vagy asszonyt

– jegyezte meg. Curtis zárásként mindenkit arra kért, hogy ne vegyék félvállról a szavazást, hiszen az a bizonyos „X” április 12-én a hosszú távú biztonságunk záloga lehet.