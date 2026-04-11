Azt hittük, vége, de ekkor jött a meglepetés: Curtis, Dér Heni és Cooky kampánydala tarolt a Szentháromság téren!

Nem gondoltuk volna, hogy Szikora Róbert produkciója után is jöhet még meglepetés, de a Szentháromság téren tartandó Fidesz-KDNP kampányzárója végül valóságos sztárparádéba torkollott. A sorsdöntő választás előestéjén a Budai Vár tövében Curtis, Dér Heni és Cooky egy olyan produkcióval álltak elő, ami minden várakozást felülmúlt. A kormány hivatalos kampánydala nemcsak a hangerőt, hanem a nemzeti összefogás érzését is a maximumra tekerte a a vasárnapi választás előtt.
Szikora Róbert fergeteges produkciója után sem ült le a hangulat, sőt! A színpadra egy igazi álomcsapat érkezett: Dér Heni, Radics Gigi, Gudics Máté és Curtis a „Szabadság vándorai” vadonatúj verziójával mutatták meg, mit jelent a magyar szabadságvágy 2026-ban. A tömeg még fel sem ocsúdott a zenei élményből, amikor Orbán Viktor vette át a szót. A miniszterelnök kampányzáró beszéde alatt mindenki érezte: a tét hatalmas, és most tényleg minden szavazat számít. Aztán úgy festett, ennyi volt a kampányzáró, de érkezett a színpadra Curtis, immáron Dér Henivel és Cookyval kiegészülve, hogy előadják a kampánydalt. Aligha ez volt az esemény csúcspontja, együtt lobogtak a zászlók és dobogtak a békepárti szívek, igazi bulihangulat kerekedett.
Dér Heni egyébként nemrégiben őszintén vallott a Borsnak arról, hogy számára a béke szava nem politikai szlogen, hanem a túlélés záloga. 27 évvel ezelőtt kezdődött el Jugoszlávia NATO-bombázása, amit ő gyerekként, testközelből élt át:
Nagyon sok mindent láttam és átéltem, hiszen akkor még én is ott éltem a családommal, és ahogy azt már többször elmondtam, semmiképpen nem szeretném, hogy a gyermekeim átéljék azokat a borzalmakat, amiket én. Úgyhogy a választás tétje számomra elsősorban az, hogy biztonságos, békés jövőt teremtsek a saját gyerekeimnek, családomnak, ami az ő életüket is kiszámíthatóbbá és boldogabbá teszi
– magyarázta Dér Heni, miért érezte kötelességének, hogy hangját adja a holnapi választás legfőbb üzenetéhez.
Hasonlóan karakán véleményen van Curtis is, akit az apai felelősség vezetett a színpadra. A rapper egy szívszorító példával világított rá arra, miért állt a kormány által képviselt béke mellé. Szerinte ma, a 21. században elképzelhetetlennek kellene lennie, hogy a harc legyen a megoldás a konfliktusokra.
Én nem örülnék, ha holnap azt mondanák: fellépés helyett el kell utaznom egy másik országba, emberekre lövöldözni. És azt sem engedném, hogy a kisfiamat elvigyék, később, ha már nagyobb lesz. Ez szerintem a mai világban elképzelhetetlen, és biztos vagyok benne, hogy nem a harc a megoldás
– nyilatkozta korábban nekünk Curtis, aki szerint a holnapi nap tétje éppen az, hogy elkerüljük ezeket a sötét forgatókönyveket, amiből bizony ízelítők kaphattunk tegnap a Hősök terén . A tiszás kampányesemény ugyanis volt minden: heremutogatás Eckütől, akasztással és merénylettel való fenyegetőzés a többi balos zenésztől és töménytelen mennyiségű erőszak. Rajtunk áll melyik utat választjuk...
