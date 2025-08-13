Friss hírek a combcsonttörést szenvedett Bodrogi Gyula állapotáról: "Angéla mellett teljes biztonságban vagyok!"

A tavalyi év nem valami szerencsésen zárult a nemzet színésze számára, ugyanis karácsony előtti nap a párjával vendégségből indultak haza, amikor a művész a kivilágítatlan lépcsőházban leesett a lépcsőn és súlyos baleset érte: combcsonttörést szenvedett. Korábban már részletesen írtunk Bodrogi Gyula balesete kapcsán. Szerencsére azonnal kórházba szállították és onnantól csak a gyógyulásra koncentrált a Kossuth-díjas színész. Ebben nemcsak Bodrogi Gyula párja, Angéla, de Nellike, a gyógytornásza és dr. Merkely Béla professzor és asszisztense, Katika is sokat segít neki. Azóta szerencsére a művész úr állapota rohamosan javul, de ez a kitartásának is köszönhető, illetve annak, hogy igyekszik ma is aktív életmódot élni, nemcsak kívül, fejben is. Korábban is beszéltünk a felépüléséről, a mostani interjúban azonban sokkal élettel telibb hangja volt a Halhatatlanok Társulatának örökös tagjának, amiről szintén mesélt.

Bodrogi Gyula balesete miatt sokan megijedtek (Fotó: hot! magazin archív)

„Szerencsére már jobb minden, de úgy tartom, hogy amikor az ember jobban van, a hangja is vidámabban cseng, és a világ is jobbnak tűnik, ez pedig a legfontosabb.”

Még fáj a sérülésem helye, illetve használom a sétabotot, de már azt tudom mondani, hogy alakulok!

„Még a futópadra is ráállok a gyógyulás érdekében, emellett pedig a gyógytornászok is segítenek: olyan gyakorlatokat írnak elő, amitől gyorsan halad a regenerálódás.”

És persze nem tétlenkedtem, hiszen a színházban is megvolt az évadzáró, így a nyáron csak a pihenés van hátra.

„Az utolsó színházi előadást hatalmas ováció zárta, és ezért elképesztően hálás vagyok, és remélem, a következő évad is jól sikerül” – kezdte a művész a hot! magazinnak.

Bodrogi Gyula állapota javult, így jövőre is játszani fog

Bodrogi Gyula állapota javult, így jövőre is játszani fog (Fotó: hot! magazin archív)

Noha a színész nyári szünetét tölti, szeptember végén újra színpadra állhat. Korábban a hot! magazinnak mesélt arról, mit jelentenek neki a világot jelentő deszkák. Akkor úgy vélekedett, hogy hiába volt balesete, hamar visszarázódott, hiszen azt tartja: a színház benne van az emberben, és nem tudja elfelejteni. Hozzátette, hogy ott nincs fájós vagy nem fájós láb, menni kell, és ezzel nincs baj, mert a színpad mindig is nagy szerelme volt.