Friss hírek a combcsonttörést szenvedett Bodrogi Gyula állapotáról: "Angéla mellett teljes biztonságban vagyok!"

A tavalyi év nem valami szerencsésen zárult a nemzet színésze számára, ugyanis karácsony előtti nap a párjával vendégségből indultak haza, amikor a művész a kivilágítatlan lépcsőházban leesett a lépcsőn és súlyos baleset érte: combcsonttörést szenvedett. Korábban már részletesen írtunk Bodrogi Gyula balesete kapcsán. Szerencsére azonnal kórházba szállították és onnantól csak a gyógyulásra koncentrált a Kossuth-díjas színész. Ebben nemcsak Bodrogi Gyula párja, Angéla, de Nellike, a gyógytornásza és dr. Merkely Béla professzor és asszisztense, Katika is sokat segít neki. Azóta szerencsére a művész úr állapota rohamosan javul, de ez a kitartásának is köszönhető, illetve annak, hogy igyekszik ma is aktív életmódot élni, nemcsak kívül, fejben is. Korábban is beszéltünk a felépüléséről, a mostani interjúban azonban sokkal élettel telibb hangja volt a Halhatatlanok Társulatának örökös tagjának, amiről szintén mesélt.
„Szerencsére már jobb minden, de úgy tartom, hogy amikor az ember jobban van, a hangja is vidámabban cseng, és a világ is jobbnak tűnik, ez pedig a legfontosabb.”
Még fáj a sérülésem helye, illetve használom a sétabotot, de már azt tudom mondani, hogy alakulok!
„Még a futópadra is ráállok a gyógyulás érdekében, emellett pedig a gyógytornászok is segítenek: olyan gyakorlatokat írnak elő, amitől gyorsan halad a regenerálódás.”
És persze nem tétlenkedtem, hiszen a színházban is megvolt az évadzáró, így a nyáron csak a pihenés van hátra.
„Az utolsó színházi előadást hatalmas ováció zárta, és ezért elképesztően hálás vagyok, és remélem, a következő évad is jól sikerül” – kezdte a művész a hot! magazinnak.
Noha a színész nyári szünetét tölti, szeptember végén újra színpadra állhat. Korábban a hot! magazinnak mesélt arról, mit jelentenek neki a világot jelentő deszkák. Akkor úgy vélekedett, hogy hiába volt balesete, hamar visszarázódott, hiszen azt tartja: a színház benne van az emberben, és nem tudja elfelejteni. Hozzátette, hogy ott nincs fájós vagy nem fájós láb, menni kell, és ezzel nincs baj, mert a színpad mindig is nagy szerelme volt.
„Boldogság, hogy a mai világban is vannak olyanok, akik már várják a nyár végét, hiszen kezdődik a színház új évada.”
Szerencsére jó előadások mindig mennek, de a másik nagy igazság, hogy amióta ember van, színház is van, és amíg ember lesz, addig színház is lesz!
„Persze nem játszom olyan sokat, mint régen. Hiszen az embernek először a fizikumát kell rendbe hozni, utána jöhet minden más, ha kell segítség, hát kell. Erre pedig remek váltótársaim vannak. Majd augusztus 25-én lesz társulati ülés, amit a rendező irányít.”
Ilyenkor megbeszéljük, hogy milyen előadás mikor és hogyan lesz, utána pedig elkezdünk dolgozni, addig viszont a pihenésnek szentelem az időmet.
„Persze a meleget nehezen viselem, de a lakásban van légkondicionáló, így pedig egész kibírható!” – tette hozzá mosolyogva.
Bodrogi Gyula gyermekére is sokat számíthat, legnagyobb támasza a családja. Különösképpen a fia, Ádám. Mellette pedig a művész párja, Angéla, aki minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy a színész aktív, egészséges és persze boldog legyen. A hétköznapokban is rengeteget segít neki. A színész mindemellett azt vallja: minden ember életében fontos a társ és a napi szintű beszélgetés, amiből az következik, hogy tökéletesen kiegészítik egymást.
„Bátran mondhatom, hogy Angéla mellett teljes biztonságban vagyok.”
Ő tartja fejben a gyógyszereimet, mikor, miből, mennyit kell bevennem, vagy éppen mikor hol kell lennem, legyen az munka vagy interjú.
„Lényegében ő a jobb és a bal kezem. Szó szerint ő tartja az egész logisztikát össze a hétköznapokban, amiért nagyon hálás vagyok neki” – mesélte.
A nemzet színészének a regenerálódása alatt sajnos nem volt lehetősége élni imádott szenvedélyének, a vadászatnak. Azt mesélte, hogy emellett még az olvasás is a kedvenc időtöltései közé tartozik, így az utóbbi időben inkább azzal foglalatoskodott, de a születésnapját már vadásztársaival is megünnepelte, és már vissza is tért a mezőkre velük.
„Most éppen őz- és bakvadászat folyik leginkább! Nemrégiben tértem vissza közéjük.”
Sajnos sokat ki kellett hagynom, de már nagyon vágytam arra, hogy újra velük tarthassak.
„Olyan aktívan még nem megy, mint korábban, hiszen vigyáznom kell magamra. Persze továbbra is kellő óvatossággal és odafigyeléssel kell lennem, de inkább úgy fogalmazok, hogy ugyanazzal a szándékkal folytatom, ahogy abbahagytam!” – mondta Bodrogi Gyula.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.