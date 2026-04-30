Döbbenetes dolog derült ki Donald Trumpról: tényleg III. Károly király rokona lehet az elnök?

Donald Trump elárulta: tetszene neki, ha beköltözhetne a Buckingham-palotába. Egy friss cikk szerint talán meg is tehetné, hiszen III. Károly király rokona lehet.

Donald Trump a királyi család és III. Károly (képünkön) rokona lehet (Fotó: PA / Northfoto)

Hogyan kapcsolódik Donald Trump és III. Károly király?

A cikk egy családfát is közzé tett, amely addig megy vissza az időben, amíg össze nem köti a két ország vezetőinek felmenőit.

Hű, ez szép. Mindig is a Buckingham-palotában akartam élni! Néhány perc múlva beszélek erről a királlyal és a királynével

- jelentette ki közösségi oldalán az Egyesült Államok elnöke.

A Daily Mail által írt cikk arról számolt be, hogy III. Károly király és Donald Trump 15. unokatestvérek. Leszármazásuk egészen a XV. századig megy vissza, John Stewart skót nemesig, Lennox 3. grófjáig (1490–1526) vezethették vissza az ősöket.

Az állítások szerint a vérvonal több családon keresztül húzódik, és a MacLeod családnál végződik - ez egyben Trump édesanyjának, Mary Anne MacLeodnak a leánykori neve is.