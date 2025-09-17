Sosem hallott börtöntitkokról rántotta le a leplet Ambrus Attila: "Ezek kellettek ahhoz, hogy túléljem a megpróbáltatásokat!"

Ambrus Attila Viszkis rabló néven híresült el, élettörténetét és múltját aligha lenne olyan ember, aki ne ismerné Magyarországon. Ambrus Attila börtönévei után jó útra tért és kerámiakészítéssel foglalkozott, most azonban új területen is betört a piacra.

Ambrus Attila kerámiabiznisze után most whisky-s töltetű csokit dobott piacra (Fotó: Markovics Gábor)

A Viszkis whisky-s csokija gyerekkorunk ízeivel debütál

Ambrus Attila desszertje kétféle - tejcsokoládés és étcsokoládés - ízvilágban került a boltok polcaira, természetesen whiskey-vel töltve, ennek történetértől pedig lapunknak adott interjújában mesélt.

A szellemi részét nem én raktam össze, de természetesen sokszor kóstoltam a terméket. Van bennem egy tudatosság abból a szempontból, hogy csak olyasmiben veszek részt és olyan dologhoz adom az arcom, amit sok év múlva is jó szívvel fel tudok vállalni

- kezdi Attila, majd hozzátette: számára az édesség mindig meghatározó volt.

A börtönben minden hónapban kaptam csomagot a barátaimtól, és bent is vásároltam, nekem a csoki és az alma volt a két legfontosabb a bent töltött idő alatt. Ezek kellettek ahhoz, hogy túléljem a megpróbáltatásokat, a mai napig édesszájú vagyok. Régen a közértekbe is lopni jártam, ahol a csokoládé volt leginkább fókuszban

– árulta el a Borsnak a Viszkis, aki hozzátette, hogy gyerekkorában nagynénje előszeretettel készített házi csokoládét, ami élete egyik legfelemelőbb érzése volt. „A házi csokoládé mogyoróval töltve semmihez sem hasonlítható, a mai napig lúdbőrös leszek tőle, ha eszembe jut, imádtam! Gyerekkoromtól kezdve fontos nekem az édesség és mivel életemben nem dohányoztam, ez felnőtt koromban is megmaradt ”

S hogy mi volt a koncepció a csokoládé piacra dobásánál?

Ambrus Attila szerint egyértelműen a minőség, mind az ízvilág és a kivitelezés szempontjából is.

Rengeteg munka volt a dobozzal, a grafikát Kostyál Viktor, Anastasia Beletskaya és Kerekes Tamás készítették, gyönyörű lett, én tulajdonképpen csak rábólintottam. Rengeteg ember munkája van abban, hogy ez elkészülhetett. A végeredmény zseniális, bár a dobozon alakítani kell még, hogy a desszert súlyát jobban elbírja. Egyelőre még kevés alkohol került bele, de később jóval erősebb lesz majd a hatása

– ígérte a Viszkis, aki kifejtette, a következő gyártásnál törekedni fognak arra, hogy növelni tudják a csokoládé alkohol tartalmát, hogy még inkább visszaköszönhessen a bourbon íz. „Bourbon whiskey van benne, amiből kifejezetten jó, ha kicsit több van benne, hogy karakteresebb kulináris élményt adjon. Hozzám az étcsokis áll közelebb, de a tejcsokisat is nagyon szeretem”.