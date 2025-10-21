Ambrus Attilát lenyűgözte a Louvre kirablása: „Nagyon jó sztori, csak egy baj van vele...”

Kevés olyan ember van a világon, aki ne hallott volna a nagy Louvre lopásról, az elkövetők Napóleon és Jozefina császárné ékszergyűjteményét fújták meg. A mindössze hétperces akció során három tolvaj mászott fel az első emeletre egy munkaállvány segítségével, így jutottak be az erkélyre, innen pedig üvegvágó segítségével törték be az ablakot és másztak be a belső térbe.

A Louvre múzeum rablásáról szakmai szemmel: Ambrus Attila szerint az ellopott ékszereket sehol nem lehet eladni (Fotó: Markovics Gábor)

Ambrus Attila: „Ha én az ő helyükben lennék…”

Ambrus Attila Viszkis rabló néven híresült el a kilencvenes években, amikor bankokat, takarékszövetkezeteket, postákat és utazási irodákat rabolt ki, majd amikor elkapták, 17 év fegyházbüntetésre ítélték, jó magaviselet miatt azonban 13 év elteltével szabadult. A Viszkist lenyűgözte a Louvre kirablása, bár a döbbenetes eset kapcsán elárulta, hogy sok meglepetés azért nincs benne.

Nem semmi sztori, az biztos. Főleg amiatt ragadott magával, mert én eredetileg történésznek készültem és imádom Napóleont. Ezek a rablók jókor voltak jó helyen

- kezdte a Borsnak Ambrus Attila, aki szerint minden rendszernek van kritikus pontja.

Magyarországon volt egy hasonló valószerűtlen rablás a 80-as években, akkor a felújítás alatt felállványozott Szépművészeti Múzeumból vittek el festményeket. Mindig van egy gyenge láncszem a gépezetben, valószínűleg itt is ezt használták ki a “kollégák”. Zseniális történet, csak egy baj van vele: mégis hol fogják ezeket eladni?

- tette fel a költői kérdést. „Vagy eladják, vagy beolvasztják, de történelmi tárgyakat beolvasztani durvább dolog, mint egy Istenkáromlás. Az aukciós házak pedig nem fogják csak úgy megvenni Napóleon és a császárné ékszereit, így azon kívül, hogy jó buli volt, maximum az asszonyra aggathatják otthon, vagy párnába rejthetik.”

Ambrus Attila úgy véli, ilyen ékszerekkel a Louvre kirablása utána nem lehet csak úgy kiállni a piacra, hiszen ezek nagyon komolyan biztosított példányok, vagyis megvan rajtuk egy olyan azonosító jel, amelyek ha bekerülnek a rendszerbe, azonnal nemzetközi körözést adnak ki.

Nem lehet mit kezdeni vele, ezt valószínűleg vagy megrendelésre csinálták, vagy egy olyan műgyűjtőnek raboltak, aki otthon tartja majd és néhány barátján kívül senki nem tud a dologról.

Louvre rablás 2025: Ambrus Attila fiatalon sok mindent megélt, nem jósol sok jót a tolvajoknak

Azt hiszem én elvinném az arab világba, Dubajba, vagy akár Kínába, de mindenképpen oda, ahol sok a milliárdos és ahol van olyan, aki megveszi. De szerintem amiről már két ember tud, arról már többen is fognak, sejthető, hogy ezek a rablók is így fognak lebukni, csak idő kérdése az egész.

Ambrus Attila szerint ezek a bűnözők pontosan tudták, hogy hol van biztonsági rés és ezt használták ki, s hogy ez mindössze hét perc alatt sikerült nekik, egyáltalán nem meglepő.

Tizenhét perc alatt szöktem meg abból a börtönből, ahonnan száz év alatt nem szökött meg senki. Ha van elég információd és adrenalinigényed, akkor sima ügy. Viszont ha én biztonsági főnök lennék a Louvre-ban, másnap lemondanék, gondolom ez is előbb-utóbb bekövetkezik majd.

A Viszkis elárulta, hogy nemrég épp csapatépítőt tartott olyanoknak, akik komoly páncélautókat és biztonsági cégeket üzemeltetnek. „Pont arról beszéltem nekik, hogy sokat tettem azért, hogy Magyarországon működjön a banki biztonság, mert az én időmben még nem működött. Tudom, hogy milyen hibák voltak akkor, ezeket a hibákat ma már nem lehetne elkövetni.”