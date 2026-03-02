Végre fény derült a titokra! Zendaya és Tom Holland összeházasodott

Zendaya és Tom Holland összekötötte az életét. A pár a végsőkig óvja magánéletét, most azonban Law Roach lerántotta a leplet. A népszerű stylist a 2026-os Actor Awards díjátadóján közölte a nagy hírt.

Zendaya és Tom Holland összekötötték az életüket

Fotó: PA / Northfoto

Véget értek a találgatások! Összeházasodott Zendaya és Tom Holland

Zendaya és Tom Holland még 2016-ban ismerkedett meg egymással, miután együtt szerepeltek a népszerű Pókember-filmben, a Spider-Man: Hazatérés-ben. Azóta pedig kis túlzás nélkül elválaszthatatlanok és az egyik legkedveltebb párrá váltak az évek alatt.

Law Roach stylist a díjátadó vörös szőnyegén véget vetett a találgatásoknak, amikor egy riporternek nemes egyszerűséggel így fogalmazott:

Az esküvő már meg is történt (...) Zendaya és Tom Holland már házasok.

Amikor a riporter hitetlenkedve visszakérdezett igaz-e a hír, a stylist nevetve válaszolta, hogy nagyon is igaz. A pár még 2025 szeptemberében erősítette meg, hogy eljegyezték egymást, amikor Tom Holland kijavított egy riportert, aki Zendayát "csak" barátnőjeként említette.

Elhoztam a lányomat, így találkozhatott a barátnőddel

– mondta a riporter, amire a Pókember sztárja így válaszolt:

Menyasszony.

A szerelmesekről először 2016-ban indítottak pletykákat, amikor együtt szerepeltek a Spider-Man: Hazatérés című filmben. Akkoriban azonban hangsúlyozták, hogy kapcsolatuk kizárólag baráti jellegű.

Nagyon óvatosak voltak, hogy távol tartsák kapcsolatukat a nyilvánosságtól, de együtt mentek nyaralni és közben igyekeztek minél több időt együtt tölteni

— mondta egy bennfentes még 2017-ben.

A pletykák ugyan már rég szárnyra kaptak a titokban tartott esküvőről, most azonban hivatalosan is ki lehet jelenteni: Tom Holland és Zendaya házaspárként éli mindennapjait – közölte a PEOPLE.