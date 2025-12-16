Így dolgozza fel Somhegyi Krisztián a szakítást

Nemrég robbant a hír, hogy véget ért Somhegyi Krisztián és Viczián Viki kapcsolata, amelyet sokáig a hazai celebvilág egyik legbiztosabb pontjának tartottak. A szakítás különösen meglepő annak fényében, hogy az eljegyzés és az összeköltözés is már megtörtént, a pár pedig nyíltan beszélt a közös jövőről és az esküvőről. Most mégis külön-külön próbálnak továbblépni, és ezt a közösségi médiában is egyre látványosabban lehet követni.

Somhegyi Krisztián Viczián Vikivel való szakítása sokkolta az embereket (Fotó: Hot! magazin)

Somhegyi Krisztián szakított a jegyesével: Hogy vannak azóta?

Viczián Viki az elmúlt időszakban feltűnően sokszor posztol éjszakai futásokról. A sötétben készült felvételek, a csendes utcák és a visszafogott hangulat sok követő szerint a belső küzdelmét tükrözi. Jogosan szól a kérdés: Vajon az álom kerüli el, vagy egyszerűen így vezeti le a benne felgyülemlett feszültséget? Bár Viki nyíltan nem beszél a szakítás lelki hátteréről, a posztjai alapján sokan úgy érzik, a futás most számára menekülés, feldolgozás és kapaszkodó egyszerre.

Viczián Viki futással próbálja feldolgozni a szakítást (Fotó: Instagram)

Somhegyi Krisztián elutazott

Somhegyi Krisztián eközben egészen másképpen reagál a történtekre. A sportoló Zakopanéból jelentkezett be, ahol a családjával pihen, hegyekkel és természettel körülvéve. A képei nyugalmat, lassulást és tudatos elvonulást sugallnak, mintha a szakítás után a stabilitást és az érzelmi biztonságot a szerettei körében keresné.

Az érdekesség kedvéért egy pillanatra tekintsünk vissza Somhegyi Krisztián Metropolnak tett nyilatkozatára:

Helyszíneket nézegetünk az esküvőhöz. Ajánlatot is kaptunk több helyről is. Még nem döntöttük el, hol legyen, de a nagy nap időpontja valószínűleg jövő augusztusban lesz

– árulta el akkor Krisztián, hozzátéve, hogy bár a szervezés elején járnak, már körvonalazódik bennük a nagy nap képe: „Már a vendéglistát is kezdjük összeírni, szóval a tervezés fázisában vagyunk jelenleg, de rajta vagyunk és mindenképpen szeretnénk jövő nyáron megtartani" – szögezte le.

Somhegyi Krisztián Zakopaneba utazott a családjával (Fotó: Instagram)

Máshogy gyógyulnak

Mindezek fényében a szakítás még fájdalmasabbnak tűnik. Miközben nemrég még eljegyzett párként, közös otthonban, esküvői terveket dédelgettek, ma már külön utakon, teljesen eltérő módon próbálják feldolgozni a történteket. Az egyikük az éjszakai futások csendjében, a másik a hegyek nyugalmában keresi az újrakezdés lehetőségét – a nyilvánosság pedig akarva-akaratlanul végigkíséri egy nagy reményekkel indult kapcsolat lezárását.