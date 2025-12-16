Így dolgozza fel Somhegyi Krisztián a szakítást

Nemrég robbant a hír, hogy véget ért Somhegyi Krisztián és Viczián Viki kapcsolata, amelyet sokáig a hazai celebvilág egyik legbiztosabb pontjának tartottak. A szakítás különösen meglepő annak fényében, hogy az eljegyzés és az összeköltözés is már megtörtént, a pár pedig nyíltan beszélt a közös jövőről és az esküvőről. Most mégis külön-külön próbálnak továbblépni, és ezt a közösségi médiában is egyre látványosabban lehet követni.
Viczián Viki az elmúlt időszakban feltűnően sokszor posztol éjszakai futásokról. A sötétben készült felvételek, a csendes utcák és a visszafogott hangulat sok követő szerint a belső küzdelmét tükrözi. Jogosan szól a kérdés: Vajon az álom kerüli el, vagy egyszerűen így vezeti le a benne felgyülemlett feszültséget? Bár Viki nyíltan nem beszél a szakítás lelki hátteréről, a posztjai alapján sokan úgy érzik, a futás most számára menekülés, feldolgozás és kapaszkodó egyszerre.
Somhegyi Krisztián eközben egészen másképpen reagál a történtekre. A sportoló Zakopanéból jelentkezett be, ahol a családjával pihen, hegyekkel és természettel körülvéve. A képei nyugalmat, lassulást és tudatos elvonulást sugallnak, mintha a szakítás után a stabilitást és az érzelmi biztonságot a szerettei körében keresné.
Az érdekesség kedvéért egy pillanatra tekintsünk vissza Somhegyi Krisztián Metropolnak tett nyilatkozatára:
Helyszíneket nézegetünk az esküvőhöz. Ajánlatot is kaptunk több helyről is. Még nem döntöttük el, hol legyen, de a nagy nap időpontja valószínűleg jövő augusztusban lesz
– árulta el akkor Krisztián, hozzátéve, hogy bár a szervezés elején járnak, már körvonalazódik bennük a nagy nap képe: „Már a vendéglistát is kezdjük összeírni, szóval a tervezés fázisában vagyunk jelenleg, de rajta vagyunk és mindenképpen szeretnénk jövő nyáron megtartani" – szögezte le.
Mindezek fényében a szakítás még fájdalmasabbnak tűnik. Miközben nemrég még eljegyzett párként, közös otthonban, esküvői terveket dédelgettek, ma már külön utakon, teljesen eltérő módon próbálják feldolgozni a történteket. Az egyikük az éjszakai futások csendjében, a másik a hegyek nyugalmában keresi az újrakezdés lehetőségét – a nyilvánosság pedig akarva-akaratlanul végigkíséri egy nagy reményekkel indult kapcsolat lezárását.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.