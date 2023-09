Itt az esküvői fotó: titokban férjhez ment a Megasztár kis Patai Annája

Ki ne emlékezne a drága kis Patai Annára? A Megasztár 2010-es szériájában bukkant fel az aprós kislány, aki bár termete tekintetében kicsi volt, hangja mégis olyan hatalmas, hogy bezengte az egész stúdiót. Anna hatalmas rajongói táborra tett szert akkoriban, később pedig az Ének iskolájának legkiemelkedőbb diákja lett. Most pedig megkaptuk az örömhírt.

Patai Anna tündéri kislány volt

Az egykori megasztáros már nem is olyan kislány. Sőt, felnőtt nővé érett! Arról már korábban is írtunk, hogy eljegyezték egymást szerelmével, és sokat mesélt az esküvőjével kapcsolatos terveiről is, mostanra azonban kimondták a boldogító igent.

Anna és Bence nem is lehetne boldogabb, és reméljük, hogy ez így is marad mindörökre!