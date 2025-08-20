Most először szólalt meg esküvőjéről Tóth Dávid: „Szokni kell még, hogy a feleségemnek szólítom, de nagyon jó érzés kimondani”

A világbajnok és olimpiai ezüstérmes kajakozó idén márciusban kérte meg kedvese, Tímea kezét. Tóth Dávid már akkor elárulta, hogy nem szeretnének sokáig várni a nagy nappal, így is tettek, augusztus 16-án a Velencei Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetője összeadta őket a szűk családi kör jelenlétében.
Amikor tavaly arról kérdeztük a népszerű sportolót, mi fogta meg Timiben, azt válaszolta, hogy az összkép. A szerelmes Tóth Dávid akkor elárulta, azon kívül, hogy kedvese gyönyörű, intelligens és jó a humorérzéke, azonos az értékrendjük, fontos számukra az egészséges életmód és a család. Márciusban romantikus módon megkérte Timi kezét, múlt szombaton pedig szűk családi körben hivatalosan férj és feleség lettek.
„Ez »csak« a polgári esküvőnk volt a szűk család jelenlétében” – mesélte a Borsnak Tóth Dávid.
Azért Velencén, mert ott nőttem fel, a szüleim, akik egyébként 40 éve boldog házasságban élnek, mai napig ott laknak. Nem volt nagy felhajtás, de a családtagjaink velünk voltak, és így is nagyon megilletődtünk, hogy ez tényleg megtörténik és férj és feleség leszünk, lettünk. Ez fontos volt mind a kettőnknek. Igaz, szokni kell még, hogy a feleségemnek szólítom, de nagyon jó érzés kimondani! A szertartás után elmentünk ebédelni egyet, amit egy estébe nyúló kerti parti követett, most ennyi volt az ünneplés!
A boldog férjet most hétfőn már a 2025-ös kajak-kenu világbajnokság helyszínén értük el. A szakág szövetségi kapitánya lapunknak azt is elárulta, három hét múlva Budapesten Isten színe előtt is elveszi Timit.
Lesz templomi esküvő is és utána egy 150 fős lagzi. Nagyon várjuk, mindent ketten kezdtünk el szervezni, de időközben segítségünk is lett ebben. Ugyanis beláttuk, hogy szükségünk van rá. Mind a ketten szeretjük a baráti összejöveteleket, igaz, ez azért kicsit nagyobb lesz, de a hangulat garantált. Jó így, hogy a két esküvő külön napokon van, ezáltal kétszer is átélhetjük ezt a boldogságot!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.