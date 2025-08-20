Most először szólalt meg esküvőjéről Tóth Dávid: „Szokni kell még, hogy a feleségemnek szólítom, de nagyon jó érzés kimondani”

A világbajnok és olimpiai ezüstérmes kajakozó idén márciusban kérte meg kedvese, Tímea kezét. Tóth Dávid már akkor elárulta, hogy nem szeretnének sokáig várni a nagy nappal, így is tettek, augusztus 16-án a Velencei Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetője összeadta őket a szűk családi kör jelenlétében.

Tóth Dávid párja, Timi gyönyörű menyasszony volt (Fotó: Saját/Tóth Dávid)

Tóth Dávid esküvőjéről: Jó, hogy kétszer mondjuk ki az igent!

Amikor tavaly arról kérdeztük a népszerű sportolót, mi fogta meg Timiben, azt válaszolta, hogy az összkép. A szerelmes Tóth Dávid akkor elárulta, azon kívül, hogy kedvese gyönyörű, intelligens és jó a humorérzéke, azonos az értékrendjük, fontos számukra az egészséges életmód és a család. Márciusban romantikus módon megkérte Timi kezét, múlt szombaton pedig szűk családi körben hivatalosan férj és feleség lettek.

„Ez »csak« a polgári esküvőnk volt a szűk család jelenlétében” – mesélte a Borsnak Tóth Dávid.

Azért Velencén, mert ott nőttem fel, a szüleim, akik egyébként 40 éve boldog házasságban élnek, mai napig ott laknak. Nem volt nagy felhajtás, de a családtagjaink velünk voltak, és így is nagyon megilletődtünk, hogy ez tényleg megtörténik és férj és feleség leszünk, lettünk. Ez fontos volt mind a kettőnknek. Igaz, szokni kell még, hogy a feleségemnek szólítom, de nagyon jó érzés kimondani! A szertartás után elmentünk ebédelni egyet, amit egy estébe nyúló kerti parti követett, most ennyi volt az ünneplés!

Tóth Dávid kajakos és Timi polgári esküvőjén csak a szűk család volt jelen (Fotó: Saját/Tóth Dávid)

Templomi esküvő és 150 fős lagzi lesz

A boldog férjet most hétfőn már a 2025-ös kajak-kenu világbajnokság helyszínén értük el. A szakág szövetségi kapitánya lapunknak azt is elárulta, három hét múlva Budapesten Isten színe előtt is elveszi Timit.