Együtt babáznak a sztáranyukák: édes közös fotókon Megyeri Csilla és Pál Bia

Közös, cuki fotók és egy laza kerti parti. Herceg Dávid és felesége, Bia nemrég meglátogatták Megyeri Csilla újszülött kislányát. Az édes pillanatokról persze posztoltak is, így a követők is láthatták a szívmelengető pillanatokat.
A közelmúltban jött a világra Megyeri Csilla és párja első közös gyermeke, Alessia. A várandósság kezdete óta Csilla őszintén mesél a közösségi oldalán a kései gyermekvállalásról és arról a társadalmi nyomásról, ami a nőket érinti. A sztáranyuka azonban mindennél boldogabb volt a kislánya születésekor, és rengetegen osztoznak örömében, köztük Herceg Dávid és felesége, Pál Bia is.
Ma meglátogattuk Alessia babát
– írta nemrég az Instagram-oldalán Bia, majd azt is elárulta, hogy a kisfia milyen édes megjegyzést tett a kisbaba láttán a húgának, Sarah-nak, aki tavaly februárban született.
Noah: „Sarah, beszélgess a babával, mert csak te érted, mit mond!”
Megyeri Csilla a baba érkezése óta nem tudja elrejteni kirobbanó boldogságát és az anyává válás csodálatos pillanatait rendszeresen megosztja a követőivel.
