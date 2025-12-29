Most érkezett a bejelentés: megújult zsűrivel tér vissza A Nagy Duett

Sikert sikerre halmozott a TV2 Csoport 2025-ben, mialatt már rengeteg tervük van 2026-ra is. Fischer Gábor, a TV2 Média Csoport programigazgatója nemrég hosszabb szakmai interjút adott, amelyben nagy bejelentéseket és kulisszatitkokat is megosztott: többek közt, hogy A Nagy Duett megújult zsűrivel tér majd vissza.

Megújult zsűrivel érkezik A Nagy Duett / Fotó: TV2

Új zsűrivel érkezik A Nagy Duett

Mint kiderült, Kasza Tibor, Lékai-Kiss Ramóna, Stohl András és Horváth Tomi foglalnak majd helyett az ítészek székében. Így tehát Szabó Zsófi és Hajós András - egyelőre -, búcsúzik a műsortól.

Itt forgatják majd az Ázsia Expressz új évadát

Fischer András még korábban arról is beszámolt, hol forgatják majd az Ázsia Expressz soron következő évadát.

Annyit elárulhatok, hogy egyszer már kitekintettünk Ázsiából, jövőre pedig Brazília irányába fogunk menni, és a környéken meglátogatunk még egy-két országot. Az Ázsia Expressznek megint egy alkiadása lesz Dél-Amerika tekintetében, azt gondolom, hogy ez nagyon izgalmas lesz

- mondta el akkor TV2 Média Csoport programigazgatója.