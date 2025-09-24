Lukács Sándor vallomása a hűségről, elmúlásról és szenvedélyről

Soha nem kísérték nagy botrányok az életét, 50 éve él boldog házasságban. Lukács Sándor a hot! magazinnak adott interjúban azt mondja, a hűséget soha nem adták ingyen, de az ember könnyebben hűséges ahhoz, akitől ő maga is sokat kap.

Lukács Sándor második otthonaként tekint a Vígszínházra (Fotó: Szabolcs László)

Lukács Sándor koráról és a múló időről is őszintén beszélt

– Jubileumok vannak az életében: tizedik verseskötet, több mint ötven év a színházában, a házasságában, nemrégiben ünnepelte a születésnapját is. Hogyan áll az idővel, mennyit harcol vele?

– Ahogy az ember öregszik, egyre többször foglalkozik vele. 40-50 éves koráig szinte eszébe sem jut, hogy egyszer majd eléri a hatvanat, a hetvenet, esetleg a nyolcvanat, de most, hogy már itt tart, egyre többször gondol arra, hogy vajon mikor lesz vége, és mi van, ha vége lesz. Egyre többször viszonyítja a múlt emlékeit a mostani élményeihez. Keresi a választ, hogy minek is tud még egyáltalán örülni. Vagy tud-e örülni egyáltalán bárminek...

– Visszatekintve az elmúlt fél évszázadra, van miről gondolkodnia...

– Több mint ötven éve vagyok tagja a Vígszínháznak, és több mint ötven éve élek házasságban. Ez utóbbi kapcsán sokszor érzem azt, hogy amikor szó esik róla, nem igazán hiszik el, amit mondok.

Saját bevallása szerint soha nem jelentett számára problémát hűségesnek lenni (Fotó: Szabolcs László)

Lukács Sándor felesége miatt hisz a hűségben – Őszintén mesélt kapcsolatuk titkáról

– Valamiféle kihívás lett?

– Inkább azt érzem, hogy jámbornak hisznek: olyannak, aki soha nem mert valójában a sarkára állni. A hűség viszont nem egyoldalú. Nézzük meg, kihez vagy mihez akar hűséges lenni az ember. Ahhoz, akinél ez megéri. Akitől ugyanúgy kap valamit, mint ahogyan ő maga ad. A hűség egy kölcsönös játék.

– Mennyit kellett ezért dolgozni?

– A magánéletemben szinte semmit, mert a feleségem értékeli a legapróbb gesztust is.

– De azt oda kell adni, ki kell tudni fejezni.

– Persze! Ha nem kapná meg ezeket, akkor nem lenne mit értékelnie. A házasság önmagában egy lutri, de ugyanígy szerencse kérdése is, hogy kinek jön össze hosszabb időre. Mert fellángolás, egyhetes, egyéves kapcsolat rengeteg van a világban, de hosszú és boldog házasság már kevesebb. Ugyanígy vagyok a színházzal is. Könnyű hozzá hűségesnek maradnom, hiszen itt értem színésszé! Nagyszerű nevek mellett nőttem fel, és figyelhettem meg őket, akár magánemberként is. Láthattam, hogy mennyire ismerik a mértéket, vagy abban mennyire szaladnak el.