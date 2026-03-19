Gyász: Elhunyt Konczek József, Bethlen Gábor-díjas író

Március 12-én életének 85. évében, hosszú és súlyos betegség után elhunyt Konczek József, a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével és Bethlen Gábor-díjjal kitüntetett költő, író, műfordító, újságíró, a Kilencek költőcsoport tagja - közölte családja az MTI-vel csütörtökön.
Konczek József az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi karának magyar-orosz szakán végezte tanulmányait, ebben az időben csatlakozott a Kilencek költőcsoporthoz, amellyel az Elérhetetlen föld című antológiában debütált 1969-ben. Írásaival 1962 óta szerepel az irodalmi folyóiratokban, egyebek mellett az Új Írás, a Napjaink, a Palócföld, a Polisz, a Céh, az Új Horizont, a Napló, a Kortárs, a Napút, az Életünk, az Agria, a Magyar Napló és az ungvári Netpánsíp folyóiratokban. 1966-ban végezte el a Magyar Újságírók Országos Szövetsége Újságíró Iskolát, számos lap és rádióműsor szerkesztőjeként dolgozott, 1994-től pedig a Magyar Távirati Iroda (MTI) külpolitikai szerkesztőségének munkatársa volt.
Lírai munkássága mellett prózákat, meséket, gyermekverseket is írt. Lírájának központi témája a magyar táj. Műfordításai közül kiemelten Anna Ahmatova költészetével foglalkozott. Tizenkilenc önálló kötete közül az utolsó a tavalyi, 96. Ünnepi Könyvhéten, a Magyar Napló gondozásában megjelent Udvar, holdudvar.
Konczek József búcsúztatása szűk családi körben történik.
