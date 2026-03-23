Jaber nem kertel, kimondta: Olyan akar lenni, mint Orbán Viktor

A népszerű rapper finoman szólva is látott és tapasztalt ezt azt, miközben kereste a helyét a világban. Skóciában született ugyan, de végül Kuvaitban nevelkedett, ahol mondjuk úgy, nem sikerült beilleszkednie, mivel a társai kiközösítették, csak mert nem úgy nézett ki, ahogy ők. Az álmait kergetve Amerikába költözött, ahol megpróbált beilleszkedni a gengszter rap vonalba, de nem csak a siker, a szerencse is elkerülte. Jaber életmeséje ezen a ponton vált tipikussá. Rossz társaság és a rossz döntések sorozta után szemben találta magát a törvénnyel. Végül magyar édesanyja hatására négy évvel ezelőtt Magyarországra költözött és elindult az önmegvalósítás útján. Közben pedig beleszeretett az országba és nemcsak alkalmazkodott az itteni elvekhez, mentalitáshoz és szabályokhoz, de be is tört a mainstream rap világába. A rapper a sikerhez vezető útjáról is mesélt a Nekem mondod? podcast stúdiójában, ahol Szabó András Csutival és Tóth Szabival beszélgetett.
Jaber mindent egy, a teljes életét megváltoztató döntésnek köszönhet. „Amikor egy ember elköltözik valahová, ahol ő az új, akkor észre kell vennie, hogy ahol van, ott mik mennek és mik nem. Ha mondjuk Amerikában vagy és azt mondod valakinek: Héj, van nálam egy fegyver! Ő azt fogja mondani: Nálam is van! Ha Magyarországon mondanád ugyanezt, akkor az az ember kiabálni fog. Hiszen az itt nem normális.”
Amikor ideköltöztem, észre kellett vennem, hogyan működik ez a gyönyörű ország. Azonnal megszerettem és amikor az ember szeret valamit, akkor igyekszel csak a magaddal hozott jót adni.
„Ha rossz döntéseket hoztam volna, nem tudnám képviselni ezt a kultúrát. Én ugyan kettős állampolgár vagyok, de magyar akarok lenni. Csak magyar!” – jelentette ki határozottan a rapper, akiben nemrég egy sorsfordító találkozásnak köszönhetően megfogalmazódott a gondolat: teljes mellszélességgel akar kiállni Magyarország miniszterelnöke, az általa képviselt háborúellenes politika és a patrióta értékek mellett.
„Bocsánatot kérek mindenkitől, de ha a miniszterelnök úr hív téged, akkor mész! Ez vagány! Amikor a csapatától megkerestek, hogy találkozok vele, körbenéztem, hogy tényleg nekem mondják-e. Hatalmas becsület ez nekem. Szeretek tanulni emberektől. Orbán Viktor pedig nagyon vagány! Jól öltözik, jók a videói TikTokon, Instagramon, ahol nyomja. Erős személyiség és én tudom, hogy milyen erős ez az ember. Isten soha nem rak ránk nagyobb terhet annál, mint amennyit elbírunk. Az ő vállain sok van, nagyon sok. Én ilyen emberek közé akarok tartozni, ilyen emberekkel akarok találkozni! Sőt, én ilyen ember akarok lenni! Egy erős főnök. Nekem ez a célom. Miért akarnák mást magamnak, mint a legjobbat?” – tette föl a jogos kérdést a Nekem mondod? stúdiójában Jaber, aki nem szeretne mást, mint azt, hogy április 12-e után is minden pontosan ugyanúgy menjen Magyarországon, ahogy megy azóta, hogy ideköltözött. „Láttam én, hogy ez egy nehéz út lesz, hiszen nem vagyok politikus, csak egy rapper. De rapperként ott akartam állni egy erős ember mellett. Orbán Viktor pedig ilyen ember. Nagyon jó az, amit csinál…”
Először csak egy lábbal álltam bele a véleményembe, de most már két lábbal állok.
„Szeretem ezt az országot és az embert, aki vezet minket. Hát ne vegyék el tőlem, tőlünk ezt!” – fakadt ki a népszerű rapper, aki a biztos választás mellett teszi le a voksát.
