BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Izolda, Beáta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hajdú Péter Orbán Viktorról: Fekete öves miniszterelnökünk van, aki meg fogja találni a megoldást

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 22. 08:05
A műsorvezetőt a Békemeneten nemcsak a tömeg ereje, hanem a színpadi pillanatok is mélyen megérintették. Hajdú Péter bizakodva tekint a jövőre, még akkor is, amikor példátlan fenyegetéssel illetik hazánk miniszterelnökét.
Nicole
A szerző cikkei

Hajdú Péter számára emlékezetes pillanatokat hozott az idei március 15-i Békemenet. A műsorvezető a színpadról láthatta a hatalmas tömeget, ami – mint mondja – rendkívül erős érzelmeket váltott ki belőle.

Hajdú Péter a színpadról nézhette, ahogy a Békemenet megérkezett a Kossuth térre (Fotó: Tumbász Hédi)

„Elképesztően jó élmény volt. Óriási volt ott állni a színpadon és látni a hömpölygő tömeget. Döbbenetesen jó érzés volt, libabőr futkosott rajtam. Fantasztikus volt a Nemzeti dalt hallani, és Demjén Rózsit, az élő legendát, aki elénekelte a Szabadság vándorait. Egyszerre szökött könny a szemembe, és egyszerre lettem libabőrös” – kezdte Hajdú Péter a Borsnak.

Hajdú Péter Zelenszkij fenyegetéséről: Ez teljesen példátlan

A rendezvényen felszólalt Szijjártó Péter, Lázár János és Orbán Viktor, akiknek gondolatai is mély benyomást tettek Hajdú Péterre. Úgy látja, világosan fogalmazták meg a jelenlegi geopolitikai helyzet kihívásait és Magyarország mozgásterét.

Mondhatom, minden szavukkal egyetértek, tehát hogy mind Szijjártó Péter, Lázár János és a miniszterelnök beszéde is abszolút a szívemből szólt. Vázolták a jelenlegi helyzetet, hogy miben élünk, hogy milyen közel van a háború, mennyire forrong a világ, és hogy ki kell maradnunk a háborúból, de az is nyilvánvaló, hogy emiatt energia problémák léphetnek fel, és hogy egyszerűen nem engedhetünk a zsarolásnak. Az meg aztán döbbenetes és szavakat sem találok arra, hogy az ukrán elnök halálosan megfenyegette a magyar miniszterelnököt.

A műsorvezető szerint a jelenlegi politikai helyzet különösen érzékeny, ezért minden ilyen kijelentés súlyos következményekkel járhat.

„Ez teljesen példátlan, és azt gondolom, hogy ha nem lennénk a NATO tagja, akkor az sem kizárt, hogy katonai erővel megpróbálnának bennünket zsarolni, vagy akár megtámadni. Tehát valóban nagyon nehéz a helyzet. Azt gondolom, hogy megfenyegetni egy miniszterelnököt és annak a családját, az akár casus belli is lehetne, de nyilván egy higgadt, fekete öves miniszterelnök, mint amilyen Orbán Viktor diplomáciai szinten ezt nagyon jól tudja kezelni.”

Hajdú Péter Orbán Viktorról: Kellő tapasztalattal rendelkezik

Hajdú Péter szerint a jelenlegi helyzetben az energiabiztonság kérdése is kulcsfontosságú. Úgy látja, hogy az ukránok szándékosan folynak bele hazánk belügyeibe.

„Látszik, hogy próbálnak különböző eszközökkel belefolyni a magyar belpolitikába és a választásokba, ugye nem véletlenül nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken. Elég nehéz helyzetben vagyunk, de azt gondolom, hogy a miniszterelnök kellő tapasztalattal rendelkezik és meg fogja találni a megoldást. Ahogy mondta, vannak tartalékaink, és már úton van a további kőolajszállítmány.”

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
