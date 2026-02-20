Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Kiderült: erre költötte Galla Miklós és Laár András a pénzt

Galla Miklós
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 20. 08:13
Laár AndrásDombóvári István
Dombóvári István hozta tető alá Galla Miklós és Laár András közös fellépését.

Az utóbbi időben komoly anyagi gondokkal küzdött a két legendás humorista, Galla Miklós és Laár András, akiknek támogatásra volt szükségük. Az ismert humorista, Dombóvári István ezért felajánlotta, hogy tető alá hoz számukra egy közös fellépést, aminek a bevételét ők kapják meg – most kiderült pár érdekesség a nagy figyelmet kapott, sikeres eseménnyel kapcsolatban.

Galla Miklós és Laár András
Jobban jártam volna, ha egy nagyobb összeget átutalok nekik. Gyerekkorom kedvencei, idoljai, de ha közel kerülsz hozzájuk, azért mégiscsak nehéz arcok, na

– mondta humorosan a Saras tócsába ugrálni podcastben Dombóvári István, aki elárulta, hogy Galla Miklós annyira fél a kutyáktól, hogy ha meglát, vagy csak meghall egyet, akkor fogja magát és lelép.

Amikor meghallották, hogy ez a két művész pénzt kéreget, az emberek jelentős része azért beléjük rúgott egyet. Ez nagyon nem volt jó. […] De kitaláltuk ezt az egészet, megcsinálták, öregesen. Ezer éve nem léptek föl, segítettünk mindenben.

Ahogy Galla ott megjelent, romjaiból feltámadt, tulajdonképpen csak bejött és vigyorgott, azzal a hülye Gallás vigyorral. Kapott egy nagy vastapsot, lehetett érezni, hogy van létjogosultsága.

Mondtam, hogy én nem vagyok menedzser, egyet ígérek és tető alá hozok, hogy mit kezdetek vele, az a ti dolgotok. De ne kerüljetek legközelebb ilyen helyzetbe. Még tudtok a munkátokkal pénzt keresni

– mesélte Dombóvári István, aki azt is megosztotta, hogy a gázsijuknak köszönhetően Galla Miklós és Laár András karácsonya szép és nyugodt volt: Laár feltöltötte az éléskamráját, Galla pedig vett 10 dobozzal a kedvenc kelkáposzta főzelékéből.

