Kiderült: erre költötte Galla Miklós és Laár András a pénzt

Az utóbbi időben komoly anyagi gondokkal küzdött a két legendás humorista, Galla Miklós és Laár András, akiknek támogatásra volt szükségük. Az ismert humorista, Dombóvári István ezért felajánlotta, hogy tető alá hoz számukra egy közös fellépést, aminek a bevételét ők kapják meg – most kiderült pár érdekesség a nagy figyelmet kapott, sikeres eseménnyel kapcsolatban.

Galla Miklós és Laár András

Fotó: MW archív

Jobban jártam volna, ha egy nagyobb összeget átutalok nekik. Gyerekkorom kedvencei, idoljai, de ha közel kerülsz hozzájuk, azért mégiscsak nehéz arcok, na

– mondta humorosan a Saras tócsába ugrálni podcastben Dombóvári István, aki elárulta, hogy Galla Miklós annyira fél a kutyáktól, hogy ha meglát, vagy csak meghall egyet, akkor fogja magát és lelép.

Dombóvári István / Fotó: Bors

Amikor meghallották, hogy ez a két művész pénzt kéreget, az emberek jelentős része azért beléjük rúgott egyet. Ez nagyon nem volt jó. […] De kitaláltuk ezt az egészet, megcsinálták, öregesen. Ezer éve nem léptek föl, segítettünk mindenben. Ahogy Galla ott megjelent, romjaiból feltámadt, tulajdonképpen csak bejött és vigyorgott, azzal a hülye Gallás vigyorral. Kapott egy nagy vastapsot, lehetett érezni, hogy van létjogosultsága. Mondtam, hogy én nem vagyok menedzser, egyet ígérek és tető alá hozok, hogy mit kezdetek vele, az a ti dolgotok. De ne kerüljetek legközelebb ilyen helyzetbe. Még tudtok a munkátokkal pénzt keresni

– mesélte Dombóvári István, aki azt is megosztotta, hogy a gázsijuknak köszönhetően Galla Miklós és Laár András karácsonya szép és nyugodt volt: Laár feltöltötte az éléskamráját, Galla pedig vett 10 dobozzal a kedvenc kelkáposzta főzelékéből.