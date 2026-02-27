"Még leírni is nehéz..." – üzentek Fenyő Miklós gyászoló gyermekei

Január 31. alighanem örökre gyásznap lesz a magyar rock and roll történelmében: 2026-ban ugyanis ezen a napon hunyta le örökre a szemét a műfaj legnagyobb hazai képviselője, Fenyő Miklós.

Fenyő Miklós gyermekei nagy dologra készülnek

Kétségtelen, hogy Fenyő évtizedeken keresztül alkotott maradandót, emléke pedig nem szabad, hogy elvesszen. Alighanem épp így gondolkodtak az elhunyt zenész gyermekei is, akik valami igazán nagy dologra készülnek. Hogy pontosan mire, azt még nem árulták el, de terveik édesapjuk közösségi oldalán megosztott üzenetükben körvonalazódik.

"Édesapánk, Fenyő Miklós 2027. március 12-én lenne 80 éves. Lenne... Még leírni is nehéz...

Sok terve volt arra az évre.

Ezekkel a tervekkel kapcsolatban múlt decemberben már egyeztettek Rózsa István producerrel, akivel jó kapcsolatuk és szakmai együttműködésük régmúltra nyúlik vissza.

A Rózsa Records adta ki Apukánk nagy sikerű szóló albumait az 1990-es években, valamint együtt csinálták az első nagyszabású Fenyő Ünnep koncertet az Arénában 1996-ban, melynek hanganyagát szintén a Rózsa Records adta ki.

Pistivel a napokban találkoztunk, és nosztalgiáztunk kicsit arról, hogyan ismertük Őt meg kamaszkorunkban.

Elmondta nekünk, mennyire tisztelte Édesapánkat, és hogy számára is nagyon fontos, hogy mindazt, amit Apuval megbeszéltek decemberben, velünk együttműködve, közösen valósítsuk meg.

Hosszú és tartalmas beszélgetésünk eredményesnek bizonyult...

Üdv mindenkinek: Dió és Dáci" - szól a legenda gyermekeinek üzenete.