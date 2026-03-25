Endrei Judit: „Anyaként szép lassan megnyugszom”

Endrei Judit arca sokaknak ismerős lehet a régi MTV képernyőjéről, de az utóbbi években is aktív maradt, könyveket ír, programokat szervez, saját YouTube-csatornája is van. Lányairól és utazásairól is mesélt a hot! magazinnak.

Endrei Judit Szentendrén él több évtizede (Fotó: hot! magazin / Szabolcs László)

hot!: Szentendre díszpolgáraként mennyire aktív a helyi kulturális életben?

Endrei Judit: Akkor vettem benne részt dinamikusabban, amikor abbahagytam a tévézést; Erika húgommal elkezdtünk fesztiválokat szervezni, női közösséget hoztunk létre, a Skanzen Amfiteátrumot működtettük több évig, színvonalas programokat szerveztünk. Aztán volt egy hosszabb csend, majd néhány éve újra felfedeztek engem, időnként felkérnek egy feladatra.

Igaz, hogy a nevét is a város inspirálta?

1974-ben költöztünk Szentendrére, akkor még Kurdics Juditnak hívtak. Az MTV-ben nem sokkal később felvetették, hogy keressek más nevet. Akkor nagyon szófogadó, tekintélytisztelő lány voltam. Mivel szerelmese lettem a városnak, jött az ötlet, hogy Szentendrei Judit leszek, majd Fischer Sándor beszédtechnika-tanárunk – akitől amúgy nagyon sokat kaptam – javasolta, hogy legyek „csak” Endrei.

Hálás vagyok apukámnak, hogy egy szemrehányó pillantást sem kaptam tőle, nagyon büszke volt rám.

Anyukám pedig mindig mindenben támogatott, soha nem terelgetett, nem keltett bennem kétséget.

Boldog és kiegyensúlyozott, elégedett az életével (Fotó: hot! magazin / Szabolcs László)

Endrei Judit lányai nem szeretnek szerepelni

Milyen a kapcsolata a lá­nyai­val?

A lányaim nem szeretik, ha róluk mesélek. Ők nem hangoztatták soha, hogy ki az anyukájuk, nem dicsekedtek azzal, hogy ismert ember. Most mindketten itthon vannak Magyarországon, rajta vannak azon a jó úton, amitől én anyaként szép lassan megnyugszom. Olyan munkájuk van, amit szeretnek, egyikük velem lakik.

A nagymamaság miatt pedig nem nyaggatom őket, mert én is későn szültem – 38 és 41 éves elmúltam, amikor megszülettek –, úgyhogy nem siettetem őket.

Ha lesz unokám, boldog leszek, élvezem majd. De ez az ő életük; amúgy is hagyom őket járni a maguk útját, ahogy anyukám is hagyott engem. A lényeg, hogy tudják: itt vagyok mindig a háttérben.