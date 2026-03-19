Nagy a baj: Domján Evelin rossz hírt közölt, segítséget kellett kérnie

Vastag Csaba és felesége is izgatottan várják A Nagy Duett következő, vasárnapi adását, amiben Kovács Kati Úgy szeretném meghálálni című gyönyörű slágerét adják majd elő – de sajnos nagy a baj, ugyanis aggasztó hírt közölt közösségi oldalán Domján Evelin.

Sajnos, az a helyzet, hogy elkaptam én is ezt az influenzát, amiben a többiek is benne voltak. Igazából már vasárnap, az élő adás után kezdtem érezni, hogy kapar a torkom, aztán hétfőre csak rosszabb lett, és folyamatosan romlik az állapotom. Ma voltam foniáternél, és azt mondták, hogy ödémásak a hangszálaim, illetve nem jól zárnak, úgyhogy mindenképpen pihentetni kéne. Kaptam antibiotikumot, szóval nagyon remélem, jobban leszek vasárnapra, mert egy olyan fontos dalt kaptunk, ami nagyon közel áll a szívemhez. Nem titok, Kovács Katinak az Úgy szeretném meghálálni című szerzeményét kaptuk, amit nagyon szerettem volna, ha ti is hallotok és normálisan elő tudom adni. Még nem temetem teljesen ezt az egészet magamban, de minden erőmmel azon vagyok, hogy próbálok jobban lenni

– mondta videójában Domján Evelin, aki azt írta a bejegyzéshez, hogy: „Ha van bármilyen jól bevált praktikátok, azt megköszönném🙏🏽 Tényleg nagyon fontos nekem ez a műsor, és mindent meg fogok tenni, hogy jobban legyek❤️ Küldjétek nekem az erőt🥹🙏🏽✨”