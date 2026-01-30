Vastag Csaba felesége leszámolt a függőséggel: Domján Evelin több mint fél éve tiszta

Vastag Csaba gyönyörű felesége évtizedekig küzdött káros függőségével, a dohányzással. Az énekes neje rengeteget változtatott életvitelén, amibe immár nem fért bele a cigaretta. Most követőit is arra ösztönzi, hogy kövessék a példáját és hagyjanak fel káros szenvedélyeikkel.

Vastag Csaba felesége már több mint fél éve leszokott a dohányzásról (Fotó: nanasipal/TV2)

Vastag Csaba párjának nehezen indult a leszokás

Az Ázsia Expressz versenyzője több mint fél éve leszokott a dohányzásról. Korábban közösségi oldalán számolt be a hírről annak érdekében, hogy ez az üzenet másokat is motiváljon. Vastag Csaba párja már egészen fiatalon elkezdett dohányozni és sosem hitte, hogy visszaesés nélkül, egyik pillanatról a másikra leteszi majd a cigit.

Habár nehezen indult a váltás, végül sikerült teljesen megszabadulnia a rossz szokásától. Evelin korábban elárulta, hogy mikor elhagyta a cigarettát, néhány kiló felszökött rá, amellyel nehezen birkózott meg az elején. Hamar felismerte azonban a problémát, így sikerült megszabadulnia a kilóktól, elképesztő alakját pedig azóta is százak irigylik.

Hatalmas fejlődésen ment át

A Nagy Duett színpadán hamarosan bemutatkozó sztár most Instagram-oldalán árulta el, mekkora változást hozott az életébe az egészséges életmód. Saját bevallása szerint, amióta tiszta mentálisan is hatalmas fejlődésen ment keresztül, úgy érzi bármire képes.

Az, hogy letettem a cigit, ráébresztett arra, hogy tulajdonképpen bármire képes vagyok, és minden csak elhatározás kérdése. Az eleje borzasztóan nehéz volt, de most már el sem tudnám képzelni az életem vele. Nektek pedig, akik elgondolkodtak ezen a nagyon nagy vállaláson, kitartást és sok erőt kívánok

– osztotta meg gondolatait Vastag Csaba kedvese, rengeteg erőt kívánva azoknak, akik hasonló nehézségekkel küzdenek.

Vastagné Domján Evelin korábban elárulta, hogy férjén kívül volt még egy hozzá nagyon közel álló személy, aki segítette őt a leszokáshoz vezető úton, ő pedig nem más, mint az édesanyja, aki igazi példakép számára.

„Anyukám is dohányzott és egy idő után ő is a leszokás mellett döntött. Ráadásul egyik napról a másikra tette le. Kicsit ez is volt a motivációm, hogyha ő erre képes volt, meg tudta csinálni, akkor biztos, hogy én is képes vagyok rá.”