Családja mindenben mögötte áll: ilyen színházigazgató lesz Dolhai Attila

Dolhai Attila számára új kihívást jelent, hogy a székesfehérvári Vörösmarty Színház igazgatói székébe ülhet be. Ezt nem tehetné meg a hátországa és a 25 éves színészi múltja nélkül.

Dolhai Attila felesége és gyermekei rendíthetetlenül mögötte állnak (Fotó: hot! magazin)

Dolhai Attila családja nélkül nem boldogulna

„A család, a feleségem a múltban is úgy álltak mögöttem, hogy azt hiszem, ez egy olyan ajándék tőlük, amivel nem fogok visszaélni. Hála Istennek, most is támogatólag állnak mellettem; közös megpróbáltatás lesz ez, és remélem, közös öröm. Nem várható el a lányaimtól és a családomtól, hogy emiatt költözzenek. Ha Békéscsabára indulnék, a feleségem szerintem nem támogatott volna. Fehérvár szerencsére nincs messze: reggel odaautózom, és este haza. Amikor én egy-egy alkalommal nem leszek ott, akkor Németh Ákos író-dramaturg, művészeti vezető lesz jelen. Biztosan előfordul majd, hogy kora reggel Székesfehérváron kell lenni vagy premier után ünneplünk; nos, akkor nyilván ott maradok, és a feleségem is velem tart. Bár szeretem az otthon melegét és az otthoni ágyamat: sokszor inkább hazamegyek, még ha két-három órát is kell autózni érte” – mesélte Attila.

Dolhai Attila lányai büszkék lehetnek édesapjukra (Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin)

Sok mindenre megtanította az élet

A színész eddigi sikerei, a mögötte álló időszak elég muníciót adnak ahhoz, hogy bevállaljon egy ilyen felelősséget, ami egy színház igazgatásával jár.

„25 év alatt megtapasztaltam a színpadi létezést, hogy hogyan hozunk létre egy előadást, és azt is, hogy milyen eszközeink vannak arra, hogy megszólítsuk a színházszerető embereket. Már régóta foglalkoztat, hogyan kamatoztathatom mindezt a tudást.”

Úgy érzem, elég sikert elértem a pályán. Hazugság lenne azt állítani, hogy pontosan tudom, mi lesz a feladatom. Biztosan lesznek hibák, rossz lépések, de remélem, hamarosan mindenki számára nyilvánvalóvá válik a színházban és a közönség körében is, hogy értőn és szívből dolgozom.

A közönséget nem fogja cserben hagyni (Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin)

Izgalmas tervei és céljai vannak

Attilának nagyszabású tervei vannak a teátrummal kapcsolatban, amelyeknek a megvalósításában sokan segítik majd.

„A következő évadot megörököltük Szikora János igazgatótól. Az első évben főleg az lesz a feladatom, hogy mindezt megvalósítsuk. Nagyon fontosnak érzem, hogy a színház minél jobban nyisson a közönség felé, felkeltse az érdeklődést, és a színházat olyan kommunikációs szintre emeljük, ami fölhívja a figyelmet, hogy érdemes a Vörösmartyba jönni. Három évre szól a kinevezés, de nyolc évben gondolkodom, ezalatt tudjuk elérni a célunkat. Nagy múlttal, színházi tapasztalattal rendelkező kollégák éppúgy vannak a társulatban, mint az egészen fiatal generáció. Velük együtt szeretném elérni azt a célt, ami fenntartói elvárás is, hogy a színház tíz éven belül nemzeti színházi státuszt kapjon. Ez lett a pályázatom gerince.”