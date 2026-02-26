Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Berki Dorina, Frey Timi és a többiek – így szexiznek a magyar sztárok – Galéria

Berki Dorina
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 26. 10:45
nyaralásszexi
Pár nap, és vége a télnek, a hazai celebek pedig ledobták a rétegeket és elképesztő formában mutatták meg magukat. Berki Dorina rendszeresen megmutatja formás alakját, azonban nem ő volt az egyetlen, aki bikinis képekkel kápráztatta el a rajongóit.

A napsütéses hónapokkal együtt elindult a sztárok „forró fotó” szezonja is. Kristálytiszta tengerpartok, medencék és napcsókolta bőrök lepték el az Instagramot, a rajongók pedig nem győzik dicsérni a tónusos alakokat és a magabiztos kisugárzást. A reality-szereplőktől a DJ-ken át a sportolókig számos ismert arc bizonyította, hogy a kitartás és az edzés látványos eredményt hoz. Berki Dorina, Metzker Viki, Frey Timi, Nótár Mary, Szabó Franciska, vagy éppen Manuel barátnője Busch Laura, úgy látszik biztosan büszke a testére

Berki Dorina
Berki Dorina nem rejtette el a testét, a rajongók legnagyobb örömére (Fotó: Facebook)

Berki Dorina nem rejti el testét

A rajongók szerint ezek a fotók szó szerint meleget hoznak a hideg hétköznapokba. A napbarnított bőr, a tengerparti háttér és a nyári hangulat sokak számára igazi menekülést jelent a télből. A sztárok sem titkolják, mennyire élvezik a napsütést: van, aki romantikus pihenésre utazott, más a barátaival lazít, és akad olyan is, aki egyszerűen feltöltődni ment a hosszú hónapok munkája után. Egy biztos: a rajongók imádták a szexi fotókat, ráadásul a gyönyörű tengerparti képek segítségével azok is picit odaképzelhették magukat, akiknek csak az itthoni zimankó jutott.

Szabó Franciska
Frey Timi
Metzker Viki
Berki Dorina
Rubint Rella
Galéria: Télből a nyárba - így szexiztek a magyar sztárok
1/8
Nem csak a Kísértés szereplői csodálhatták meg Berki Dorina testét

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
