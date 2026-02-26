Berki Dorina, Frey Timi és a többiek – így szexiznek a magyar sztárok – Galéria

A napsütéses hónapokkal együtt elindult a sztárok „forró fotó” szezonja is. Kristálytiszta tengerpartok, medencék és napcsókolta bőrök lepték el az Instagramot, a rajongók pedig nem győzik dicsérni a tónusos alakokat és a magabiztos kisugárzást. A reality-szereplőktől a DJ-ken át a sportolókig számos ismert arc bizonyította, hogy a kitartás és az edzés látványos eredményt hoz. Berki Dorina, Metzker Viki, Frey Timi, Nótár Mary, Szabó Franciska, vagy éppen Manuel barátnője Busch Laura, úgy látszik biztosan büszke a testére.

Berki Dorina nem rejtette el a testét, a rajongók legnagyobb örömére (Fotó: Facebook)

Berki Dorina nem rejti el testét

A rajongók szerint ezek a fotók szó szerint meleget hoznak a hideg hétköznapokba. A napbarnított bőr, a tengerparti háttér és a nyári hangulat sokak számára igazi menekülést jelent a télből. A sztárok sem titkolják, mennyire élvezik a napsütést: van, aki romantikus pihenésre utazott, más a barátaival lazít, és akad olyan is, aki egyszerűen feltöltődni ment a hosszú hónapok munkája után. Egy biztos: a rajongók imádták a szexi fotókat, ráadásul a gyönyörű tengerparti képek segítségével azok is picit odaképzelhették magukat, akiknek csak az itthoni zimankó jutott.