Eljegyezték? Álomszép gyűrűt villantott a TV2 bombázója – Fotó

A Kísértés egyszerre hozott happy endet és óriási csalódást is Berki Dorina számára, hiszen a fiatal lány bár párja nélkül távozott a műsorból, mégsem szingliként tért haza. Történt ugyanis, hogy amíg volt barátja, Noel többször is letért a hűség kikövezett útjáról, addig Dorina napokig szomorkodott miatta, de szerencsére Zotya ott volt, hogy megvigasztalhassa a lányt. Ez a vigasztalás egyébként annyira jól sikerült, hogy végül az influenszer is beadta a derekát, és ágyba bújt a csábítójával, hogy aztán kéz a kézben hagyhassák el Thaiföldet. A forgatások óta azonban már eltelt egy év, és sajnos Dorina és Zotya kapcsolata nem volt túl hosszúéletű. Cserében viszont a lány sem maradt sokáig szingli, ugyanis tavaly nyáron összeszedte Tamást, akivel azóta is jól megvannak...

A Kísértés Dorinája itt még Noel mellett látható (Fotó: Ladoczki Balazs)

A Kísértés: eljegyezték Dorinát?

Nos, ott tartottunk, hogy már több mint féléve boldog párkapcsolatban él a TV2 sztárja, bár az is igaz, hogy az elmúlt hetekben szárnyra kaptak olyan pletykák, hogy a szerelmesek szakíthattak. Ez a hír végül kacsának bizonyult, ugyanis Dorina a privát oldalára feltöltött jó pár romantikus fotót Tamással, hogy megcáfolja a netes szóbeszédeket.

Éppen ezért, most más témában kutakodnak az internet nyomozói, akik a szakítás után már esküvőt vizionálnak a lánynak. Persze nem csak a semmiből találták ki ezt, hanem azok után, hogy Dorina egy álomszép gyűrűt osztott meg az Instagram-oldalán, mikor megvillantotta a manikűrjét. Hogy ez biztosan eljegyzési ékszer-e, az nem derült még ki, ám egy biztos: nagyon szépen csillog, s sok nő csak álmodik ilyenről. Lehet, hogy Tamás a tettek mezejére lépett?!

– Az új párkapcsolatomról azt lehet tudni, hogy nagyon jól megvagyunk, köszönjük szépen. Már lassan fél éve vagyunk együtt. Hála az égnek a szüleim szeretik nagyon a Tomit. Előfordul, hogy együtt megyünk el nyaralni vagy pihenni, és mindkettőnk szülei is eljönnek. Jó nagyon a kapcsolat közöttük is – nyilatkozta korábban az Origónak a fiatal lány, akinek tehát a családja is elfogadta már a férfit, így könnyen lehet, hogy lassan már az esküvőt is fontolgatják. Azonban van, akik szerint még erről nincs szó...

Szerintem ez túl korai lenne, tekintve, hogy egy év alatt három pasija is volt. Meg az sem biztos, hogy ez az ő gyűrűje, láttam, hogy most megint körmözik...

– írta valaki, mi pedig megpróbáltuk elérni telefonon Dorinát, azonban nem sikerült vele beszélnünk.