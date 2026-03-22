Kiderült, Domján Evelin részt tud-e venni ma esti A Nagy Duettben

Mint arról korábban beszámoltunk, aggodalmak merültek fel annak kapcsán, hogy Domján Evelin színpadra tud e majd állni a ma esti, március 22-ei A Nagy Duett adásában. Vastag Csaba felesége ugyanis arról számolt be a hét elején, hogy influenzás. Erről közösségi média oldalán írt kiemelve, már a múltheti adás végén érezte, fáj a torka, azonban állapota folyamatosan romlott. Most azonban kiderült: van olyan állapotban, hogy fellépjen, sokkal jobban érzi magát.

Kiderült, Domján Evelin részt tud-e venni A Nagy Duettben

Evelin állapotát súlyosbította, hogy betegsége következtében ödémásak lettek a hangszálai:

Nagyon remélem, hogy nincs veszélyben a vasárnapi dupla produkciónk. Egy eléggé embert próbáló időszak van mögöttünk, hiszen hétről hétre mindenki beleteszi magát és próbálja a lehető legtöbbet nyújtani

– nyilatkozta nemrég a Borsnak, most pedig erről számolt be Instagramján:

Nagyon köszönöm a sok aggódó üzenetet, és hogy ilyen sokan érdeklődtetek irántam, rettentően jól esik. Jelentem: jobban vagyok! [...] olyat fogtok látni tőlünk, amit még sosem, ezt megígérjük. Megyünk tovább előre, együtt

– közölte.