Szabó Zsófi Orbán Viktorról: "Nincs még egy ilyen vezető"

Február 7-én Szombathelyen rendezték meg a Háborúellenes Gyűlést, amely ezúttal is komoly érdeklődést váltott ki. A rendezvényt megelőzően a Mandiner felvezető műsora is kiemelt figyelmet kapott, ahol Szabó Zsófi és Lentulai Krisztián fogadták a vendégeket, köztük Proksa Szandrát is.

Szabó Zsófi a szombathelyi Háborúellenes Gyűlés előtt elmondta véleményét Orbán Viktorról - Fotó: YouTube

Szabó Zsófi Orbán Viktort méltatta

A műsorban nemcsak a gyűlés jelentőségéről esett szó, hanem arról is, mire számítanak az esemény egyik leginkább várt pillanatában, Orbán Viktor beszédében. Szabó Zsófi szerint a miniszterelnök ezúttal is azt nyújtja majd, amit a közönség már jól ismer és értékel tőle.

"Egyébként biztosak vagyunk benne, hogy megint informatív lesz, nagyon szórakoztató lesz, és megint az a fajta higgadtság, amit ő képvisel, és megint az a vezetői erő és humor is" – fogalmazott a műsorvezető.

Szombathelyen is kérdezhették Orbán Viktor miniszterelnököt a Háborúellenes Gyűlés résztvevői - Fotó: Mediaworks

Szabó Zsófi szerint Orbán Viktor egyik legnagyobb erőssége az, hogy különböző társadalmi csoportokat is képes egyszerre megszólítani, ami ma ritka adottság a politikában. Úgy látja, ez az oka annak is, hogy a beszédei rendre nagy figyelmet kapnak.

"Tudod, mi zseniális benne? Hogy mindenkit meg tud szólítani."

Nincs még egy ilyen vezető! Nem kérdés számomra, hogy neki kell maradnia!

– jelentette ki határozottan Szabó Zsófi.