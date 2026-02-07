Szabó Zsófi Orbán Viktorról: "Nincs még egy ilyen vezető"

Február 7-én Szombathelyen rendezték meg a Háborúellenes Gyűlést, amely ezúttal is komoly érdeklődést váltott ki. A rendezvényt megelőzően a Mandiner felvezető műsora is kiemelt figyelmet kapott, ahol Szabó Zsófi és Lentulai Krisztián fogadták a vendégeket, köztük Proksa Szandrát is.
A műsorban nemcsak a gyűlés jelentőségéről esett szó, hanem arról is, mire számítanak az esemény egyik leginkább várt pillanatában, Orbán Viktor beszédében. Szabó Zsófi szerint a miniszterelnök ezúttal is azt nyújtja majd, amit a közönség már jól ismer és értékel tőle.
"Egyébként biztosak vagyunk benne, hogy megint informatív lesz, nagyon szórakoztató lesz, és megint az a fajta higgadtság, amit ő képvisel, és megint az a vezetői erő és humor is" – fogalmazott a műsorvezető.
Szabó Zsófi szerint Orbán Viktor egyik legnagyobb erőssége az, hogy különböző társadalmi csoportokat is képes egyszerre megszólítani, ami ma ritka adottság a politikában. Úgy látja, ez az oka annak is, hogy a beszédei rendre nagy figyelmet kapnak.
"Tudod, mi zseniális benne? Hogy mindenkit meg tud szólítani."
Nincs még egy ilyen vezető! Nem kérdés számomra, hogy neki kell maradnia!
– jelentette ki határozottan Szabó Zsófi.
