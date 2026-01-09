Szabó Zsófi elárulta, mire készül idén: így hozhatod te is formába magad

Az ünnepek után sokan érzik úgy, hogy a karácsonyi lakomák és a családi vendégségek nyomot hagytak rajtuk, ezért szeretnék ledolgozni a plusz falatokat, sőt sokan ilyenkor határozzák el azt is, hogy életmódot váltanak. Nem véletlen, hogy az újévi fogadalmak és az egészséges életmód kérdése a TV2 Mokka tegnapi adásában is központi téma volt. A műsor egyik háziasszonya, Szabó Zsófi, – aki a Női DPK nagykövete is –, már évek óta tudatosan él, így számára az új év teljesen más elhatározásokról szól.

Szabó Zsófi életében évek óta fontos helyet foglal el a sportolás - Fotó: MW

„Mivel már évek óta sportos életmódot élek, meg az egészséges életmódot követem, így erre a fogadalomra most nem volt szükségem. Az én újévi fogadalmam inkább a belső lelki egészséghez kapcsolódik. A stresszmentességre és a szorongás csökkentésére fókuszálok most, emellett egy kis hálanaplót is vezetek, amiben feljegyzem, hogy aznap mit sikerült teljesítenem” – kezdte lapunknak Szabó Zsófi.

Szabó Zsófi életmódváltása a COVID alatt kezdődött

A műsorvezető azt is elárulta, hogy a mozgás továbbra is az élete része: nyújtás, pilates, futás vagy akár lovaglás is szerepel a mindennapjaiban. Hangsúlyozta, hogy a COVID-időszak alatt kezdett komoly életmódváltásba, azóta pedig sikerült megtartania a súlyát, miközben követőit is rendszeresen motiválta azzal, hogy megosztotta az eredményeit.

„Szerintem nagyon fontos az, hogy tudjunk másokba kapaszkodni, tudjunk példaképeket keresni, akik inspirálnak, és olyan embereket követni, akik motiválnak egy jobb élet felé, nem pedig irigységet keltenek bennünk. Ennek kapcsán a Női DPK nagyköveteként egy új kezdeményezést tudok ajánlani, ami a Női és a Fitt DPK-sok számára most elérhető, ez pedig nem más, mint az Átváltoztató Program, amelyben Rubint Réka nyújt támogatást azoknak a nőknek, akik egészségesebben szeretnének élni.”

Szentkirályi Alexandra és Rubint Rékával együtt indította el a kezdeményezést - Fotó: Facebook

Szentkirályi Alexandra és Rubint Réka együtt indították el a jelentkezést

A kezdeményezést a budapesti Fidesz elnöke, Szentkirályi Alexandra indította el Rubint Rékával együtt. Az Átváltoztató Program keretében összesen hat hölgy jelentkezését várják január 12-ig. A kiválasztott hölgyek egy négyhetes életmódváltó kihívásban vesznek részt, amelyben az egészséges étkezés és a rendszeres mozgás egyaránt fontos szerepet kap, de természetesen az összes érdeklődő nyomon követheti az edzéseket, és kipróbálhatja az egészséges étrendeket is.